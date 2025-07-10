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В Киеве закрывают важный пешеходный мост и меняют движение транспорта: где именно (карта)

Четверг 10 июля 2025 07:30
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В Киеве закрывают важный пешеходный мост и меняют движение транспорта: где именно (карта) В Киеве ограничивают движение пешеходов и машин на улице Саперно-Слободской (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 10 июля, в Киеве перекрывают пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничивают движение транспорта по ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Где именно и как надолго перекрывают движение для пешеходов и транспорта

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что пешеходный мост над улицей Саперно-Слободской перекрывают:

  • с четверга, 10 июля;
  • ориентировочно до июня 2026 года.

"Также частично ограничат движение транспорта по улице Саперно-Слободской", - добавили в Киевской городской госадминистрации.

В Киеве закрывают важный пешеходный мост и меняют движение транспорта: где именно (карта)Где именно в Киеве перекрывают движение для пешеходов и транспорта (карта: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Стоит отметить, что речь идет о локации на правом берегу Днепра недалеко от станции метро "Выдубичи" и Южного моста в Голосеевском районе Киева (в целом Саперно-Слободская улица пролегает от проспекта Науки до Южного моста).

С чем связаны ограничения и что делать пешеходам и водителям

Гражданам сообщили, что введенные ограничения связаны с проведением противоаварийных работ на сооружении, которые будут выполнять специалисты КП "Киевавтодормост".

Отмечается, что в этот период движение пешеходов и автотранспорта будет осуществляться по временной схеме организации дорожного движения (ОДР), согласованной с Управлением патрульной полиции в городе Киеве.

"В коммунальной корпорации "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в столичной госадминистрации.

В Киеве закрывают важный пешеходный мост и меняют движение транспорта: где именно (карта)Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в столице Украины частично ограничили движение по важному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.

Кроме того, в Киеве и области начали запрещать движение фур и грузовиков, "закрывая" для них даже некоторые трассы.

Читайте также, что известно о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для пешеходов и транспорта.

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