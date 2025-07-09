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В Киеве и области запретили движение фур и грузовиков: какие дороги закрыли и что делать водителям

Среда 09 июля 2025 13:08
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В Киеве и области запретили движение фур и грузовиков: какие дороги закрыли и что делать водителям Движение фур и грузовиков в Киеве и на некоторых трассах области - под запретом (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 9 июля, в Киеве и в Киевской области ввели ограничения движения для крупного грузового транспорта.

Подробнее про причины такого решения, советы водителям и автодороги, по которым фурам и грузовикам ехать пока что нельзя, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Почему движение грузовиков в Киеве и области - под запретом

Согласно информации Патрульной полиции Украины, сегодня, 9 июля, ограничение движения (запрет на передвижение) грузового транспорта было введено:

  • для сохранения дорожного покрытия;
  • из-за температурных показателей воздуха +28 градусов по Цельсию (и более).

Водителям объяснили, что запрет касается транспорта:

  • фактической массой более 24 т;
  • нагрузкой на ось более 7 т.

Где водители фур и грузовиков могут переждать жару

Сообщается, что переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки:

  • в полосах отвода автомобильных дорог;
  • возле объектов дорожного сервиса.

"О снятии ограничения мы сообщим в нашем Telegram-канале", - добавили в полиции.

В Киеве и области запретили движение фур и грузовиков: какие дороги закрыли и что делать водителямПубликация правоохранителей (скриншот: t.me/patrolpolice_ua)

По каким дорогам области ехать грузовикам запрещено

В Патрульной полиции Киевской области сообщили, что (учитывая погодные условия) ограничения движения для водителей тяжеловесных транспортных средств введены на таких автодорогах:

  • М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи;
  • М-03 Киев - Харьков - Довжанский;
  • М-05 Киев - Одесса.

"Просим водителей грузовиков учесть эту информацию при планировании маршрута движения. Придерживайтесь ПДД и берегите автомобильные дороги", - подытожили в полиции.

В Киеве и области запретили движение фур и грузовиков: какие дороги закрыли и что делать водителямПубликация правоохранителей (скриншот: t.me/kyivregionpatrolpolice)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали временно останавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.

Кроме того, в Киеве до конца лета ограничили движение на одной из площадей, которая является важной транспортной развязкой.

Читайте также о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Патрульной полиции Украины и Патрульной полиции Киевской области в Telegram.

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