Выехать из Киева станет проблемой? Какую улицу перекрывают почти на месяц (схема)

С сегодняшнего дня, 13 июня, в Киеве частично ограничивают движение транспорта по одной из улиц - на выезде из города. Двигаться с изменениями водителям придется в течение почти месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КК "Киевавтодор" в Facebook.

Какую именно улицу частично перекрывают

Согласно информации коммунальной корпорации, с 13 июня в Киеве частично ограничивают движение транспорта по улице Богатырской - в направлении города Вышгород.

Жителям и гостям города объяснили, что такие ограничения связаны с проведением капитального ремонта.

Отмечается, что работы будут продолжаться:

на противоположной стороне участка от АЗС "KLO" (улица Богатырская, 1-Г);

до завода ЧАО "Оболонь".

До какого числа будут продолжаться ограничения

В "Киевавтодоре" сообщили, что движение транспорта по улице Богатырской частично ограничивают до 6 июля 2025 года.

Уточняется, что в этот период дорожники:

будут разбирать старое покрытие;

будут устраивать новые слои дорожной одежды.

Как будет двигаться транспорт на выезд из города

Гражданам объяснили, что на время проведения работ движение транспорта на выезд из Киева организовано одной полосой с противоположной стороны.

В то же время ограничивают движение транспорта двумя съездами на пересечении с улицей Луговой.

Ограничение движения транспорта на ул. Богатырской (схема: facebook.com/kyivavtodor)

Отмечается, что дополнительно для водителей установлены предупредительные знаки с информацией об объезде участка выполнения ремонтных работ.

"Приносим извинения за временные неудобства и просим учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в коммунальной корпорации.

Публикация КК "Киевавтодор" (скриншот: facebook.com/kyivavtodor)