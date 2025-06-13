Выехать из Киева станет проблемой? Какую улицу перекрывают почти на месяц (схема)
С сегодняшнего дня, 13 июня, в Киеве частично ограничивают движение транспорта по одной из улиц - на выезде из города. Двигаться с изменениями водителям придется в течение почти месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КК "Киевавтодор" в Facebook.
Какую именно улицу частично перекрывают
Согласно информации коммунальной корпорации, с 13 июня в Киеве частично ограничивают движение транспорта по улице Богатырской - в направлении города Вышгород.
Жителям и гостям города объяснили, что такие ограничения связаны с проведением капитального ремонта.
Отмечается, что работы будут продолжаться:
- на противоположной стороне участка от АЗС "KLO" (улица Богатырская, 1-Г);
- до завода ЧАО "Оболонь".
До какого числа будут продолжаться ограничения
В "Киевавтодоре" сообщили, что движение транспорта по улице Богатырской частично ограничивают до 6 июля 2025 года.
Уточняется, что в этот период дорожники:
- будут разбирать старое покрытие;
- будут устраивать новые слои дорожной одежды.
Как будет двигаться транспорт на выезд из города
Гражданам объяснили, что на время проведения работ движение транспорта на выезд из Киева организовано одной полосой с противоположной стороны.
В то же время ограничивают движение транспорта двумя съездами на пересечении с улицей Луговой.
Ограничение движения транспорта на ул. Богатырской (схема: facebook.com/kyivavtodor)
Отмечается, что дополнительно для водителей установлены предупредительные знаки с информацией об объезде участка выполнения ремонтных работ.
"Приносим извинения за временные неудобства и просим учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в коммунальной корпорации.
Публикация КК "Киевавтодор" (скриншот: facebook.com/kyivavtodor)
Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.
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