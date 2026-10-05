Изменения движения в Сумы и Лозовую: УЗ подробно рассказала об обновленных маршрутах

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Сумской области "Укрзализныця" изменила схему движения пассажирского транспорта. Часть поездов в Сумы отменили , а на их замену запустили ежедневный маршрут с пересадкой в Конотопе.

Об этом "Укрзализныця" рассказала в комментарии для РБК-Украина .

Как теперь ехать из Киева в Сумы

На поезде непосредственно в Сумы сейчас доехать нельзя. Пассажирам предлагают комбинированный маршрут "поезд+автобус".

Из Киева поезд №644 отправляется в 06:10 и прибывает в Конотоп в 10:30. Далее пассажиры пересаживаются на автобус "Укрзализныци", который отправляется в 11:00. В Сумы он должен прибыть ориентировочно в 14:00.

В обратном направлении автобус из Сум отправляется в 07:30 и прибывает примерно в 10:30. Оттуда в 12:22 отправляется поезд №643, прибывающий в Киев в 16:11.

Маршрут работает каждый день. Отдельно оплачивать автобус не нужно - его стоимость уже включена в единый билет.

Какие поезда больше не ездят в Сумы

"Укрзализныця" отменила движение трех поездов:

№779 Сумы – Киев;

№66 Киев – Сумы;

№775/776 Сумы – Киев.

В то же время поезд №143/144 теперь курсирует по маршруту Конотоп - Рахов - Конотоп.

Из Конотопа он отправляется в 12:22 и прибывает в Рахов в 10:43 на следующий день. Обратно из Рахова поезд отправляется в 13:28 и прибывает в Конотоп в 10:30 на следующий день. Он курсирует каждый день.

Таким образом, пассажирам из Сум, которые едут в направлении Рахова, сначала нужно добраться до Конотопа автобусом, а уже оттуда продолжить поездку по железной дороге.

Комбинированные маршруты в Сумы и Лозовую

С 1 октября "Укрзализныця" запустила пилотный проект с графиковыми автобусами на отдельных прифронтовых участках Сумской и Харьковской области. В случае задержки поезда или автобуса они будут ждать друг друга, а мониторинговые центры компании будут отслеживать ситуацию.

По такому принципу организовали, в частности, сообщение с Лозовой. Для поездки из Киева в Лозовую пассажирам рекомендуют воспользоваться поездом №622 (вагон в составе поезда №722). Он отправляется из Киева в 08:43 и прибывает в Харьков в 13:35. Далее в 14:00 из Харькова отправляется автобус в Лозовую, куда он должен прибыть в 17:00.

В обратном направлении автобус из Лозовой отправляется в 17:30 и прибывает в Харьков в 20:30. Далее пассажиры продолжают путешествие на поезде №621 (вагон в составе поезда №21), который отправляется из Харькова в 21:23 и прибывает во Львов в 13:02 на следующий день.

Билеты уже продают

Пересадочные билеты на ближайшие даты уже доступны в приложении "Укрзализныци". Компания отмечает, что новая схема не отразится на доступности и стоимости полного билета.

Билеты на железнодорожный транспорт в сумском направлении можно приобрести за пять дней до поездки.

При необходимости, в частности, для эвакуации мирного населения, "Укрзализныця" может назначать дополнительные рейсы при наличии соответствующих возможностей.

Почему изменили движение

В "Укрзализныце" объяснили, что в течение августа-сентября на сумском направлении были случаи обстрелов и повреждения подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры.

Особенно сложной стала ситуация на участке Конотоп - Сумы - Конотоп. 8 сентября на станции Торопыловка в результате попадания беспилотника был поврежден поезд №66 Киев – Сумы. Пассажиров тогда доставили в Сумы автобусами.

Именно из соображений безопасности железнодорожное сообщение на этом участке решили заменить комбинированным маршрутом. В "Укрзализныце" отмечают, что это позволяет сохранить транспортное сообщение и снизить риски для пассажиров.