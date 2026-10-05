Зміни руху до Сум та Лозової: УЗ детально розповіла про оновлені маршрути

Через погіршення безпекової ситуації на Сумщині "Укрзалізниця" змінила схему руху пасажирського транспорту. Частину поїздів до Сум скасували , а на їхню заміну запустили щоденний маршрут із пересадкою в Конотопі.

Про це "Укрзалізниця" розповіла у коментарі для РБК-Україна .

Як тепер їхати з Києва до Сум

Поїздом безпосередньо до Сум зараз доїхати не можна. Пасажирам пропонують комбінований маршрут "поїзд + автобус".

З Києва поїзд №644 вирушає о 06:10 та прибуває до Конотопа о 10:30. Далі пасажири пересідають на автобус "Укрзалізниці", який відправляється об 11:00. До Сум він має прибути орієнтовно о 14:00.

У зворотному напрямку автобус із Сум вирушає о 07:30 та прибуває "приблизно о 10:30. Звідти о 12:22 відправляється поїзд №643, який прибуває до Києва о 16:11.

Маршрут працює щодня. Окремо оплачувати автобус не потрібно - його вартість уже включена в єдиний квиток.

Які поїзди більше не їздять до Сум

"Укрзалізниця" скасувала рух трьох поїздів:

№779 Суми - Київ;

№66 Київ - Суми;

№775/776 Суми - Київ.

Водночас поїзд №143/144 тепер курсує за маршрутом Конотоп - Рахів - Конотоп.

З Конотопа він відправляється о 12:22 та прибуває до Рахова о 10:43 наступного дня. Назад із Рахова поїзд вирушає о 13:28 і прибуває до Конотопа о 10:30 наступного дня. Він курсує щодня.

Таким чином, пасажирам із Сум, які прямують у напрямку Рахова, спочатку потрібно дістатися Конотопа автобусом, а вже звідти продовжити поїздку залізницею.

Комбіновані маршрути до Сум та Лозової

З 1 жовтня "Укрзалізниця" також запустила пілотний проєкт із графіковими автобусами на окремих прифронтових ділянках Сумщини та Харківщини. У разі затримки поїзда або автобуса вони чекатимуть один на одного, а моніторингові центри компанії відстежуватимуть безпекову ситуацію.

За таким принципом організували, зокрема, сполучення з Лозовою. Для поїздки з Києва до Лозової пасажирам рекомендують скористатися поїздом №622 (вагон у складі поїзда №722). Він відправляється з Києва о 08:43 і прибуває до Харкова о 13:35. Далі о 14:00 з Харкова вирушає автобус до Лозової, куди він має прибути о 17:00.

У зворотному напрямку автобус із Лозової відправляється о 17:30 та прибуває до Харкова о 20:30. Далі пасажири продовжують подорож поїздом №621 (вагон у складі поїзда №21), який вирушає з Харкова о 21:23 та прибуває до Львова о 13:02 наступного дня.

Квитки вже продають

Пересадкові квитки на найближчі дати вже доступні в застосунку "Укрзалізниці". Компанія зазначає, що нова схема не вплине на доступність та вартість повного квитка.

Квитки на залізничний транспорт у сумському напрямку наразі можна придбати за п'ять днів до поїздки.

За потреби, зокрема для евакуації мирного населення, "Укрзалізниця" може призначати додаткові рейси за наявності відповідних можливостей.

Чому змінили рух

В "Укрзалізниці" пояснили, що протягом серпня-вересня на сумському напрямку були випадки обстрілів і пошкодження рухомого складу та залізничної інфраструктури.

Особливо складною стала ситуація на дільниці Конотоп - Суми - Конотоп. 8 вересня на станції Торопилівка внаслідок влучання безпілотника було пошкоджено поїзд №66 Київ - Суми. Пасажирів тоді доставили до Сум автобусами.

Саме з міркувань безпеки залізничне сполучення на цій ділянці вирішили замінити комбінованим маршрутом. В "Укрзалізниці" зазначають, що це дозволяє зберегти транспортне сполучення та зменшити ризики для пасажирів.