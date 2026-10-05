ua en ru
Пн, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Зміни руху до Сум та Лозової: УЗ детально розповіла про оновлені маршрути

20:36 05.10.2026 Пн
3 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Зміни руху до Сум та Лозової: УЗ детально розповіла про оновлені маршрути Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Через погіршення безпекової ситуації на Сумщині "Укрзалізниця" змінила схему руху пасажирського транспорту. Частину поїздів до Сум скасували, а на їхню заміну запустили щоденний маршрут із пересадкою в Конотопі.

Про це "Укрзалізниця" розповіла у коментарі для РБК-Україна.

Як тепер їхати з Києва до Сум

Поїздом безпосередньо до Сум зараз доїхати не можна. Пасажирам пропонують комбінований маршрут "поїзд + автобус".

З Києва поїзд №644 вирушає о 06:10 та прибуває до Конотопа о 10:30. Далі пасажири пересідають на автобус "Укрзалізниці", який відправляється об 11:00. До Сум він має прибути орієнтовно о 14:00.

У зворотному напрямку автобус із Сум вирушає о 07:30 та прибуває "приблизно о 10:30. Звідти о 12:22 відправляється поїзд №643, який прибуває до Києва о 16:11.

Маршрут працює щодня. Окремо оплачувати автобус не потрібно - його вартість уже включена в єдиний квиток.

Які поїзди більше не їздять до Сум

"Укрзалізниця" скасувала рух трьох поїздів:

  • №779 Суми - Київ;
  • №66 Київ - Суми;
  • №775/776 Суми - Київ.

Водночас поїзд №143/144 тепер курсує за маршрутом Конотоп - Рахів - Конотоп.

З Конотопа він відправляється о 12:22 та прибуває до Рахова о 10:43 наступного дня. Назад із Рахова поїзд вирушає о 13:28 і прибуває до Конотопа о 10:30 наступного дня. Він курсує щодня.

Таким чином, пасажирам із Сум, які прямують у напрямку Рахова, спочатку потрібно дістатися Конотопа автобусом, а вже звідти продовжити поїздку залізницею.

Комбіновані маршрути до Сум та Лозової

З 1 жовтня "Укрзалізниця" також запустила пілотний проєкт із графіковими автобусами на окремих прифронтових ділянках Сумщини та Харківщини. У разі затримки поїзда або автобуса вони чекатимуть один на одного, а моніторингові центри компанії відстежуватимуть безпекову ситуацію.

За таким принципом організували, зокрема, сполучення з Лозовою. Для поїздки з Києва до Лозової пасажирам рекомендують скористатися поїздом №622 (вагон у складі поїзда №722). Він відправляється з Києва о 08:43 і прибуває до Харкова о 13:35. Далі о 14:00 з Харкова вирушає автобус до Лозової, куди він має прибути о 17:00.

У зворотному напрямку автобус із Лозової відправляється о 17:30 та прибуває до Харкова о 20:30. Далі пасажири продовжують подорож поїздом №621 (вагон у складі поїзда №21), який вирушає з Харкова о 21:23 та прибуває до Львова о 13:02 наступного дня.

Квитки вже продають

Пересадкові квитки на найближчі дати вже доступні в застосунку "Укрзалізниці". Компанія зазначає, що нова схема не вплине на доступність та вартість повного квитка.

Квитки на залізничний транспорт у сумському напрямку наразі можна придбати за п'ять днів до поїздки.

За потреби, зокрема для евакуації мирного населення, "Укрзалізниця" може призначати додаткові рейси за наявності відповідних можливостей.

Чому змінили рух

В "Укрзалізниці" пояснили, що протягом серпня-вересня на сумському напрямку були випадки обстрілів і пошкодження рухомого складу та залізничної інфраструктури.

Особливо складною стала ситуація на дільниці Конотоп - Суми - Конотоп. 8 вересня на станції Торопилівка внаслідок влучання безпілотника було пошкоджено поїзд №66 Київ - Суми. Пасажирів тоді доставили до Сум автобусами.

Саме з міркувань безпеки залізничне сполучення на цій ділянці вирішили замінити комбінованим маршрутом. В "Укрзалізниці" зазначають, що це дозволяє зберегти транспортне сполучення та зменшити ризики для пасажирів.

Раніше РБК-Україна розповідало про правила роботи "Укрзалізниці" під час повітряних тривог. За "жовтого" рівня рух поїздів та посадка/висадка пасажирів можуть продовжуватися, але конкретний поїзд можуть зупинити або евакуювати людей у разі безпосередньої загрози. За "червоного" рівня посадка й висадка припиняються, а пасажири мають перейти до укриттів.

Також ми розповідали, що потрібно робити, якщо під час тривоги ви опинилися на залізничному вокзалі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Суми Сумська область Харків Укрзалізниця Поїзди Автобуси
Новини
Коли почнеться опалювальний сезон у Києві: у КМДА назвали умови та деталі
Коли почнеться опалювальний сезон у Києві: у КМДА назвали умови та деталі
Аналітика
"Лобіювання – це вплив, у якого є ім'я, адреса і підпис". Інтерв'ю з головою НАЗК Віктором Павлущиком
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Лобіювання – це вплив, у якого є ім'я, адреса і підпис". Інтерв'ю з головою НАЗК Віктором Павлущиком