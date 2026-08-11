Что делать пассажирам "Укрзализныци" во время тревоги на вокзале
"Укрзализныця" призывает пассажиров не оставаться на вокзалах, платформах и других железнодорожных объектах во время воздушной тревоги. Это связано с систематической угрозой ракетных и авиационных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
Главное:
- Призыв к пассажирам: УЗ призывает не оставаться на вокзалах, платформах и перронах во время воздушной тревоги из-за угрозы ракетных и авиационных ударов.
- Действия на вокзале: После сигнала тревоги нужно немедленно пройти до ближайшего укрытия. Если его нет - отойти на безопасное расстояние и использовать рельеф или бетонные укрытия, избегая путей, стеклянных фасадов и скоплений людей.
- Действия во время движения поезда: В случае вынужденной остановки из-за угрозы или объявления эвакуации пассажиры должны четко следовать указаниям железнодорожников и организованно покинуть вагон.
- Остановка движения: Во время массированных атак движение поездов в потенциально опасных регионах оперативно приостанавливается из соображений безопасности.
Что делать на вокзале во время тревоги
После объявления воздушной тревоги пассажирам рекомендуют:
- немедленно покинуть вокзал, перрон или платформу и пройти до ближайшего укрытия;
- если обустроенного укрытия поблизости нет - отойти на безопасное расстояние и использовать особенности рельефа, канавы или бетонные конструкции, но не рядом с железнодорожными путями;
- не находиться у подвижного состава;
- избегать стеклянных фасадов вокзалов, табло и линий электропередач высокого напряжения;
- не оставаться в скоплении людей на открытой местности.
В "Укрзализныце" отмечают, что во время массированных атак движение в регионах, которые могут стать целями, оперативно останавливают из соображений безопасности.
Инструкции для пассажиров УЗ во время тревоги (инфографика: Киевская ОВА)
Что делать, если тревога застала в поезде
При остановке из-за ситуации с безопасностью пассажирам следует выполнять указания железнодорожников.
Если будет объявлена эвакуация, необходимо сразу покинуть вагон и пройти в безопасное место подальше от путей и контактной сети. При этом пассажирам советуют не паниковать и не создавать скоплений.
"Как бы то ни было, жизнь точно стоит больше, чем возможность пропустить электричку", - подчеркнули в "Укрзализныце".
Оперативную информацию о задержках и изменениях пригородного движения пассажиры могут получать в Telegram-канале "Укрзализныци".
Ранее РБК-Украина писало о правилах безопасности для пассажиров поездов во время воздушной тревоги и угрозы вражеской атаки. В частности, объясняли, как подготовиться к эвакуации, безопасно оставить вагон, куда следовать после выхода и как действовать при взрывах.
Также мы рассказывали, какие меры безопасности УЗ ввела в поездах в этом году.