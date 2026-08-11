Что делать пассажирам "Укрзализныци" во время тревоги на вокзале

"Укрзализныця" призывает пассажиров не оставаться на вокзалах, платформах и других железнодорожных объектах во время воздушной тревоги. Это связано с систематической угрозой ракетных и авиационных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию .

Главное: Призыв к пассажирам: УЗ призывает не оставаться на вокзалах, платформах и перронах во время воздушной тревоги из-за угрозы ракетных и авиационных ударов.

УЗ призывает не оставаться на вокзалах, платформах и перронах во время воздушной тревоги из-за угрозы ракетных и авиационных ударов. Действия на вокзале: После сигнала тревоги нужно немедленно пройти до ближайшего укрытия. Если его нет - отойти на безопасное расстояние и использовать рельеф или бетонные укрытия, избегая путей, стеклянных фасадов и скоплений людей.

После сигнала тревоги нужно немедленно пройти до ближайшего укрытия. Если его нет - отойти на безопасное расстояние и использовать рельеф или бетонные укрытия, избегая путей, стеклянных фасадов и скоплений людей. Действия во время движения поезда: В случае вынужденной остановки из-за угрозы или объявления эвакуации пассажиры должны четко следовать указаниям железнодорожников и организованно покинуть вагон.

В случае вынужденной остановки из-за угрозы или объявления эвакуации пассажиры должны четко следовать указаниям железнодорожников и организованно покинуть вагон. Остановка движения: Во время массированных атак движение поездов в потенциально опасных регионах оперативно приостанавливается из соображений безопасности.

Что делать на вокзале во время тревоги

После объявления воздушной тревоги пассажирам рекомендуют:

немедленно покинуть вокзал, перрон или платформу и пройти до ближайшего укрытия;

если обустроенного укрытия поблизости нет - отойти на безопасное расстояние и использовать особенности рельефа, канавы или бетонные конструкции, но не рядом с железнодорожными путями;

не находиться у подвижного состава;

избегать стеклянных фасадов вокзалов, табло и линий электропередач высокого напряжения;

не оставаться в скоплении людей на открытой местности.

В "Укрзализныце" отмечают, что во время массированных атак движение в регионах, которые могут стать целями, оперативно останавливают из соображений безопасности.



Инструкции для пассажиров УЗ во время тревоги (инфографика: Киевская ОВА)

Что делать, если тревога застала в поезде

При остановке из-за ситуации с безопасностью пассажирам следует выполнять указания железнодорожников.

Если будет объявлена эвакуация, необходимо сразу покинуть вагон и пройти в безопасное место подальше от путей и контактной сети. При этом пассажирам советуют не паниковать и не создавать скоплений.

"Как бы то ни было, жизнь точно стоит больше, чем возможность пропустить электричку", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Оперативную информацию о задержках и изменениях пригородного движения пассажиры могут получать в Telegram-канале "Укрзализныци".