"Шахеды" атаковали поезд "Киев-Сумы": что известно

Российские дроны атаковали поезд Киев-Сумы на подъезде к Сумам. Благодаря своевременной остановке состава пассажиров и железнодорожников успели эвакуировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления АО "Укрзализныця" Олександра Перцовского в Facebook.

Поезд успели остановить

Пассажирский поезд Киев-Сумы подвергся атаке двух российских "Шахедов" на подъезде к Сумам. Перцовский сообщил, состав заранее остановила на станции мониторинговая команда компании. После этого пассажиров, поездную и локомотивную бригады эвакуировали.

После атаки для пассажиров организовали дальнейший трансфер. При содействии руководителя Сумской ОВА Олега Григорова и Сумской областной военной администрации были оперативно предоставлены автобусы, которые доставляют людей к пунктам назначения.

В "Укрзализныце" отмечают, что своевременное реагирование мониторинговой команды и выполнение пассажирами указаний поездной бригады помогли избежать жертв.

"Враг не прекращает попыток обрывать сообщение с прифронтовыми общинами, железнодорожники не прекращают смело ехать и сохранять такие сообщения. Наши мониторинговые мероприятия и своевременная реакция каждого пассажира, а также следование командам поездной бригады - продолжают спасать жизни!", - написал Перцовский.

Что сообщили спасатели

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что после удара беспилотников по поезду спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар.

Одновременно сотрудники ГСЧС организовали эвакуацию пассажиров. Для перевозки людей привлекли два автобуса службы спасения и еще два автобуса органов местной власти. Всего удалось эвакуировать 90 пассажиров.

К организации эвакуации также присоединились офицеры-рятувальники громад. Они координировали действия и оказывали необходимую помощь людям.

По предварительной информации ГСЧС, в результате атаки пострадавших нет.