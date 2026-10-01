"Укрзализныця" отменяет часть поездов в Сумы: как ездить с 1 октября

С 1 октября в Сумской и Харьковской областях меняют организацию железнодорожного сообщения из-за ситуации с безопасностью. Часть поездов в Сумы отменяют, а на отдельных участках пассажиров будут подвозить на автобусах.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщения министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника , Сумской ОВА и "Укрзализныци" .

Какие поезда в Сумы отменяют

Из-за интенсивных вражеских атак на железнодорожную инфраструктуру с 1 октября "Укрзализныця" отменяет движение таких поездов дальнего сообщения:

№66 Киев - Сумы;

№776 Киев - Сумы;

№775 Сумы - Киев;

№779 Сумы - Киев.

Поезд №144 Сумы - Рахов будет ежедневно курсировать из Конотопа , а №143 Рахов - Сумы - в Конотоп.



УЗ отменила ряд поездов в Сумы (скриншот с сайта "Укрзализныци")

"Укрзализныця" прорабатывает вопросы автобусного сообщения до и от станции Конотоп для пассажиров этих поездов. Его планируют организовать по тарифам перевозчика.

Как будет работать сообщение "поезд + автобус"

На определенных прифронтовых участках Сумской и Харьковской области "Укрзалізниця" вместе с областными военными администрациями запускает пилотный проект комбинированного сообщения.

Если из-за угрозы поезд не сможет доехать до Сум или Лозовой или отправиться оттуда, пассажиров будут довозить автобусами.

Движение поездов и автобусов будет согласовываться. Если один из них будет задерживаться, другой будет ждать пассажиров. За ситуацией с безопасностью будут следить мониторинговые центры "Укрзализныци".

Пересадочные билеты на ближайшие даты для определенных поездов уже доступны в приложении "Укрзализныци". При этом доступность и стоимость полного билета не меняются.

Что будет с пригородными поездами в Сумской области

Пригородное сообщение в Сумской области работает в ограниченном и гибком режиме согласно текущей ситуации с безопасностью.

Стабильным остается движение на полностью восстановленной в середине сентября линии Люботин - Сумы.

По графику курсируют:

№6001 Кириковка - Сумы: 05:13 - 07:40;

№6002 Сумы - Люботин: 08:10 - 12:50;

№6003 Люботин - Сумы: 12:30 - 17:20;

№6004 Сумы - Люботин: 17:35 - 22:14.

Из-за оперативных смен пассажирам рекомендуют уточнять актуальное расписание непосредственно в кассах вокзалов или через чат-боты перевозчика.