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Фактор улицы. Как Рада назначала Кабмин, но без министра обороны

17:05 16.07.2026 Чт
4 мин
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aimg Милан Лелич
Фактор улицы. Как Рада назначала Кабмин, но без министра обороны Фото: Михаил Федоров (Facebook)
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Смена правительства обернулась предсказуемым кадровым кризисом – Украина пока остается без полноценного министра обороны.

РБК-Украина рассказывает о том, почему власти пока не удалось провести запланированную смену Михаила Федорова на Игоря Клименко на посту главы МО.

Вечером среды, 15 июля, после заседания фракции СН с участием президента и кандидатов на должности в Кабмине казалось, что все кадровые интриги успешно разрешились.

В том числе и главная – Михаил Федоров не станет министром обороны в новом правительстве, а его место займет возглавлявший МВД Игорь Клименко.

Правда, некоторые депутаты из "Слуги народа" в частных разговорах с РБК-Украина все же высказывали сомнения в том, что нужное количество голосов за Клименко как главу Минобороны удастся легко собрать. Но рассчитывали, что с помощью других фракций и групп 226 голосов "за" все же найдется.

Что сказал Федоров

Один из факторов, который мог повлиять на ситуацию в сессионном зале – улица. Митинги против отставки Федорова хоть и не превзошли масштабом прошлогодние акции в поддержку НАБУ и САП, но все же оказались достаточно многолюдными, и не только в Киеве.

Кроме того, в поддержку Федорова стали активно высказываться различные лидеры мнений, как формально связанные с Минобороны, так и посторонние. Громкий демарш в парламенте, также очевидно связанный с этой ситуацией совершил глава гуманитарного комитета Никита Потураев.

Да и сам Федоров на брифинге, посвященном итогам своей работы в Минобороны был непривычно, как по украинским меркам, прям и откровенен.

В частности, он признал, что сразу по приходу в МО предлагал президенту поменять главкома Александра Сырского, которого обвинил в блокировании прогрессивных инициатив команды Федорова.

"Не я создал "Скелю" и допустил происходящее, не я запустил медийную кампанию. Это такая культура, которую нужно искоренить, потому что так мы не победим врага", – заявил Федоров.

При этом он признал роль Сырского как командира в проведении ряда успешных операций ВСУ. Главком в ответ пожелал Федорову "и далее оставаться в команде Украины".

Однако Федоров также заявил, что не согласился занять должность советника Зеленского – традиционную для различных уволенных чиновников. И анонсировал еще один разговор с президентом о дальнейшем развитии ситуации. Сам Зеленский параллельно заявил, что "Федоров остается в моей команде", однак его конкретную роль пообещал определить позже.

Сам же Федоров, несмотря на откровенную критику в адрес Сырского во время брифинга, о Зеленском отзывался подчеркнуто уважительно.

Почему Рада зашла в тупик

Тем временем, в парламенте продолжали реализовывать обязательную программу дня: назначили Сергея Корецкого премьер-министром и утвердили пакет министров в его правительство (без глав Минобороны и МИД, которых отдельно вносит президент).

Фактор улицы. Как Рада назначала Кабмин, но без министра обороныФото: Кабмин Корецкого (инфографика РБК-Украина)

При этом различные источники РБК-Украина на протяжении дня все увереннее говорили о том, что голосов за назначение Клименко министром обороны все-таки нет.

Ситуацию дополнительно запутали слухи о том, что и сам Клименко, видя сложившуюся ситуацию, отказался переходить на роботу в Минобороны.

РБК-Украина слышало об этом от нескольких источников, но окончательно подтвердить эту информацию не удалось. А Зеленский подчеркнул, что в назначении Клименко "видит потенциал" и перечислил задачи, которые будут стоять перед новым министром, среди прочих – наведение порядка с мобилизацией.

В итоге, ситуация зашла в тупик. Закончив с назначением нового состава правительства, депутаты де-факто исчерпали повестку дня, посколько представлений на "президентских" министров (обороны и иностранных дел) в Раде так и не было.

"Я объявляю перерыв в заседании. В единстве наша сила! Слава Украине" – с такими словами спикер Руслан Стефанчук закончил пленарное заседание.

Фактор улицы. Как Рада назначала Кабмин, но без министра обороныФото: Кабмин Корецкого (инфографика РБК-Украина)

Сухой остаток затеянной в воскресенье кадровой комбинации – Украина получила новое правительство, но осталась без полноценного министра обороны: Федорова уже уволили, а Клименко так и не назначили. Как правило, функции исполняющего обязанности в таких ситуациях возлагаются на первого замминистра – но на этот счет решение еще не принято.

Как заявил Зеленский, "точку в этом вопросе" он еще не поставил. "Слуг народа" предупредили, что поиски нового кандидата на Минобороны будут продолжаться, и возможно, им придется собраться в Раде еще раз, в девять вечера. Если нет – парламент уходит на каникулы примерно на месяц.

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