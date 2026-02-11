ua en ru
Главная » Бизнес » Финансы

Смена тренда: что будет с курсом доллара и евро 12 февраля и почему валюта - не лучшая инвестиция

Украина, Среда 11 февраля 2026 16:28
Смена тренда: что будет с курсом доллара и евро 12 февраля и почему валюта - не лучшая инвестиция Фото: что будет с курсом доллара и евро 12 февраля (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

После нескольких дней роста Нацбанк немного снизил курс евро на 12 февраля, доллар также опустится в цене на несколько копеек.

Что ждать от курса валют завтра и почему валюта - не лучший способ для сбережений - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: "Никогда не покупайте валюту на все деньги": блиц с экспертом о ловушках курса и сбережениях

Главное:

  • Официальный курс: Доллар упал до 43,03 грн (-6 коп.), евро - до 51,20 грн (-5 коп.).
  • Валютная ловушка: Наличные доллары и евро ежегодно теряют около 3% покупательной способности из-за инфляции внутри США и ЕС.
  • Убытки "под подушкой": Хранение денег в банке на огороде не защищает капитал, а постепенно его обесценивает.
  • Выгодная альтернатива: Экономисты советуют вкладывать в государственные облигации (ОВГЗ). Они приносят до 17% годовых в гривне, что полностью перекрывает инфляцию и дает реальную прибыль.

Смена тренда: что будет с курсом доллара и евро 12 февраля и почему валюта - не лучшая инвестиция

Фото: курс валют НБУ на 12 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют НБУ

По данным Национального банка, на 12 февраля курс доллара установлен на уровне 43,03 (-6 копеек) гривен. Европейская валюта опустится в цене на 5 копеек - до 51,20 гривны.

В какой валюте выгоднее и безопаснее держать сбережения?

Как пояснил в комментарии РБК-Украина экономист Олег Пендзин, на сегодняшний момент в США инфляция 2,8% годовых, в Еврозоне - 2,5% годовых.

То есть, если вы купите евро или доллар, положите их в 3-литровую банку и закопаете у себя на огороде, то ровно через год ваши деньги станут дешевле почти на 3%.

"Поэтому, когда мы обсуждаем, в чем лучше держать гривны, в чем лучше держать сбережения, в какой валюте, то лучше не держать их в валюте, а лучше вкладывать их в то, что даст вам доход, перекроет инфляцию и еще даст вам заработать", - объясняет он.

В качестве примера, он приводит ОВГЗ, которые дают 17% годовых.

Читайте также:

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

