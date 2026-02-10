ua en ru
Деньги "из ниоткуда" не пройдут: почему банк может заблокировать даже 50 тысяч гривен

Киев, Вторник 10 февраля 2026 17:52
Деньги "из ниоткуда" не пройдут: почему банк может заблокировать даже 50 тысяч гривен Фото: почему банк может заблокировать перевод на карту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Планируете положить наличные на счет - готовьтесь объяснить банку, откуда у вас эти деньги. Если документов нет, платеж могут заблокировать - причем даже на небольшую сумму.

Об этом РБК-Украина рассказала финансовый планер сообщества iPlan Лариса Мошковская.

По правилам, вы не можете просто так положить на счет крупную сумму наличных - надо показать, где вы их взяли. Официальный порог проверки - 400 тысяч гривен. Если попытаетесь внести такие средства без документов, банк почти гарантированно их заблокирует, подчеркнула эксперт.

Банки проверяют каждую транзакцию индивидуально. Они имеют право:

  • запросить документы, объясняющие происхождение денег;
  • остановить зачисление или отклонить операцию;
  • заморозить сумму до завершения проверки.

Главное для банка - понимать, откуда у вас деньги, пояснила специалист. Если на вашу карту годами поступали похожие официальные переводы, то очередной платеж не вызовет подозрений.

Но если счет новый или ранее по нему не было движения, то даже 50-100 тысяч гривен станут "красным флажком". И тогда придется объясняться финмониторингу, откуда деньги.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

