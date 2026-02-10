Деньги "из ниоткуда" не пройдут: почему банк может заблокировать даже 50 тысяч гривен

Планируете положить наличные на счет - готовьтесь объяснить банку, откуда у вас эти деньги. Если документов нет, платеж могут заблокировать - причем даже на небольшую сумму.

По правилам, вы не можете просто так положить на счет крупную сумму наличных - надо показать, где вы их взяли. Официальный порог проверки - 400 тысяч гривен. Если попытаетесь внести такие средства без документов, банк почти гарантированно их заблокирует, подчеркнула эксперт.

Банки проверяют каждую транзакцию индивидуально. Они имеют право:

запросить документы, объясняющие происхождение денег;

остановить зачисление или отклонить операцию;

заморозить сумму до завершения проверки.

Главное для банка - понимать, откуда у вас деньги, пояснила специалист. Если на вашу карту годами поступали похожие официальные переводы, то очередной платеж не вызовет подозрений.

Но если счет новый или ранее по нему не было движения, то даже 50-100 тысяч гривен станут "красным флажком". И тогда придется объясняться финмониторингу, откуда деньги.