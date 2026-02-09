Без резких скачков? Удержится ли доллар по 43 грн до конца недели и какой возможный максимум

После январских корректировок курсы валют в Украине закрепились вблизи новых психологических уровней: 43 грн за доллар и 51 грн за евро .

Сможет ли гривна удержать этот баланс до 15 февраля в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Главное:

Прогнозные коридоры: доллар: 42,75 - 43,5 грн (межбанк), 42,5 - 43,75 грн (наличные), евро: 50,0 - 52,0 грн (межбанк и наличные).

доллар: 42,75 - 43,5 грн (межбанк), 42,5 - 43,75 грн (наличные), евро: 50,0 - 52,0 грн (межбанк и наличные). Динамика изменений: ежедневные колебания в банках не превысят 0,1-0,2 грн.

ежедневные колебания в банках не превысят 0,1-0,2 грн. Спред (разница покупки/продажи): в кассах банков составит до 0,6 грн на долларе и до 1 грн на евро.

Факторы стабильности

Середина февраля для валютного рынка Украины выглядит как этап контролируемой стабильности. Как объясняет Лесовой, сейчас отсутствуют факторы, которые могли бы резко изменить курсовую карту. Баланс формируется благодаря нескольким ключевым факторам:

Активность аграриев: Экспортная выручка создает необходимый объем валюты, что компенсирует спрос импортеров. Налоговый период: Компании активнее продают валюту, чтобы уплатить налоги в гривне, что поддерживает национальную валюту на межбанке. Поведение регулятора: НБУ действует сдержанно, не тратя резервы на масштабные интервенции, но держа ситуацию под полным контролем.

Какой возможный максимум?

Хотя рынок демонстрирует "контролируемое равновесие", Лесовой допускает кратковременные отклонения курса. Верхняя граница наличного доллара на эту неделю зафиксирована на отметке 43,75 грн.

Детальный прогноз:

курс доллара на межбанке - 42,75-43,5 грн,

курс евро на межбанке - 50-52 грн,

курс доллара на наличном рынке - 42,5-43,75 грн,

курс евро на наличном рынке 50-52 гривен.

Главным риском остается энергетика. Любые осложнения в энергосистеме способны мгновенно изменить поведение игроков рынка.

Кроме того, Лесовой добавляет, что на курс евро будет влиять стабильность пары доллар/евро на мировых рынках, которая ожидается в коридоре 1,18-1,20.