Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Не смог сказать, чей Крым: заместителя главы Минздрава Литвы отправят в Украину

23:10 08.04.2026 Ср
2 мин
Простой вопрос стал для чиновника настоящим тестом, который он громко провалил
aimg Мария Науменко
фото: флаг Литвы (Getty Images)

Министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене заявила, что ее нового заместителя Арномедаса Галдикаса отправят на работу в Украину после скандала, который вспыхнул из-за его ответа на вопрос, чей Крым.

Резонанс возник после интервью телеканалу LRT, в котором Галдикас не смог сразу четко ответить, кому принадлежит полуостров. В Литве этот вопрос часто воспринимают как своеобразный тест на отношение к российской агрессии против Украины.

Во время разговора чиновник сказал: "Я не знаю, кому принадлежит Крым, в чем смысл этого вопроса?" Только после настойчивого уточнения он ответил: "Ладно, тогда Украине".

Комментарии Галдикаса вызвали бурную реакцию общественности. После этого Якубаускене заявила журналистам, что ее заместитель будет работать в Украине.

"Мы отправим нашего заместителя министра на работу в Украину, - добавила она. - Я уже вчера сказала ему, что он должен поехать".

По словам министра, такое решение приняли после обсуждения с премьер-министром Литвы Ингой Ругиниене.

В то же время Якубаускене не уточнила, когда именно Галдикас отправится в Украину и какие конкретные обязанности там будет выполнять.

Напомним, Литва, как и другие страны Балтии, последовательно поддерживает Украину, в частности из-за риска, что российская агрессия может распространиться и на другие государства региона. По данным Reuters, Эстония, Латвия и Литва уже готовят детальные сценарии действий на случай чрезвычайных ситуаций, в частности возможного вторжения России или резкой эскалации на границах.

В то же время аналитики ISW считают, что Кремль уже перешел к первой фазе подготовки к потенциальному конфликту с НАТО и может прибегнуть к провокациям, в частности операций "под чужим флагом".

На этом фоне в Германии недавно провели учения, моделировавшие вторжение России в Литву, и их результаты показали: в случае такого сценария Москва могла бы достичь своих целей за считанные дни.

