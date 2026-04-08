Не смог сказать, чей Крым: заместителя главы Минздрава Литвы отправят в Украину

Резонанс возник после интервью телеканалу LRT, в котором Галдикас не смог сразу четко ответить, кому принадлежит полуостров. В Литве этот вопрос часто воспринимают как своеобразный тест на отношение к российской агрессии против Украины.

Во время разговора чиновник сказал: "Я не знаю, кому принадлежит Крым, в чем смысл этого вопроса?" Только после настойчивого уточнения он ответил: "Ладно, тогда Украине".

Комментарии Галдикаса вызвали бурную реакцию общественности. После этого Якубаускене заявила журналистам, что ее заместитель будет работать в Украине.

"Мы отправим нашего заместителя министра на работу в Украину, - добавила она. - Я уже вчера сказала ему, что он должен поехать".

По словам министра, такое решение приняли после обсуждения с премьер-министром Литвы Ингой Ругиниене.

В то же время Якубаускене не уточнила, когда именно Галдикас отправится в Украину и какие конкретные обязанности там будет выполнять.