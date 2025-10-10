ua en ru
Страны Балтии планируют массовую эвакуацию на случай нападения России, - Reuters

Пятница 10 октября 2025 11:37
Страны Балтии планируют массовую эвакуацию на случай нападения России, - Reuters Фото иллюстративное: страны Балтии планируют массовую эвакуацию на случай нападения России (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы действий на случай чрезвычайной ситуации - в случае российского нападения или эскалации на границах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Подготовка к возможной агрессии России

Три балтийские страны, обеспокоенные ростом военных расходов России с 2022 года, готовятся к возможному перемещению сотен тысяч людей, которые могут бежать от потенциальной агрессии.

Балтийские государства уже неоднократно предупреждали союзников по НАТО о рисках - от российских кибератак и дезинформационных кампаний до недавних нарушений воздушного пространства истребителями и беспилотниками.

Несмотря на заявления Москвы, что она не имеет планов нападать на Альянс, страны Балтии существенно увеличили оборонные бюджеты после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Какие сценарии

По словам руководителя пожарной службы Литвы, который участвует в планировании гражданской защиты, угрозы могут быть разными.

"Возможно, мы увидим мощную армию вдоль границ Балтии с очевидной целью захватить все три страны за три дня-недели", - предположил он.

Другие сценарии, обсуждаемые в местных СМИ и за их пределами - это саботаж коммуникаций или транспортных сообщений, массовый наплыв мигрантов, гражданские беспорядки среди русскоязычных меньшинств или фейковые новости, вызывающие массовые бегства.

Эвакуационные планы и готовность городов

Во время учений в Вильнюсе на этой неделе отрабатывали эвакуацию ста человек, но, как сообщает Reuters, в реальных планах речь идет о сотнях тысяч эвакуированных. Половина жителей, живущих в пределах 40 км от российской или белорусской границы - примерно 400 тысяч человек - находятся в зоне особого внимания.

В литовском городе Каунасе планируют разместить до 300 тысяч человек в школах, университетах, церквях и спортивных аренах. В Вильнюсе уже определены пункты сбора, маршруты эвакуации, склады с необходимыми запасами и транспортные средства.

В то же время приоритет в случае чрезвычайной ситуации будут предоставлять военной технике, направляющейся в Балтию через Сувалкский коридор - единственную сухопутную связь с Польшей. Эстония планирует переселить около 10% населения (из 1,4 млн), Латвия - до трети граждан.

"Это сигнал для нашего общества, что мы готовы и действуем на опережение", - цитирует издание слова министра национальной безопасности Литвы.

Угроза РФ для Европы

Как известно, после полномасштабного вторжения России в Украину в Европе выросли опасения новой агрессии со стороны РФ. Страны начали активно готовиться - модернизируют свои армии и разрабатывают планы обороны в случае возможного нападения.

Как предположил президент Украины Владимир Зеленский, российская армия может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших пяти лет, чтобы проверить альянс на прочность.

В ISW указывают, что Россия начала первую фазу подготовки к возможной войне с НАТО. Россияне могут устроить провокацию под чужим флагом.

Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО - читайте в материале РБК-Украина.

