Не зміг сказати, чий Крим: заступника глави МОЗ Литви відправлять в Україну

Міністерка охорони здоров'я Литви Марія Якубаускене заявила, що її нового заступника Арномедаса Галдікаса відправлять на роботу в Україну після скандалу, який спалахнув через його відповідь на запитання, чий Крим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Резонанс виник після інтерв'ю телеканалу LRT, у якому Галдікас не зміг одразу чітко відповісти, кому належить півострів. У Литві це питання часто сприймають як своєрідний тест на ставлення до російської агресії проти України.
Під час розмови чиновник сказав: "Я не знаю, кому належить Крим, у чому сенс цього питання?" Лише після наполегливого уточнення він відповів: "Гаразд, тоді Україні".
Коментарі Галдікаса викликали бурхливу реакцію громадськості. Після цього Якубаускене заявила журналістам, що її заступник працюватиме в Україні.
"Ми відправимо нашого заступника міністра на роботу в Україну, - додала вона. - Я вже вчора сказала йому, що він мусить поїхати".
За словами міністерки, таке рішення ухвалили після обговорення з прем'єр-міністеркою Литви Інгою Ругінієне.
Водночас Якубаускене не уточнила, коли саме Галдікас вирушить до України і які конкретні обов'язки там виконуватиме.
Нагадаємо, Литва, як і інші країни Балтії, послідовно підтримує Україну, зокрема через ризик, що російська агресія може поширитися й на інші держави регіону. За даними Reuters, Естонія, Латвія та Литва вже готують детальні сценарії дій на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема можливого вторгнення Росії або різкої ескалації на кордонах.
Водночас аналітики ISW вважають, що Кремль уже перейшов до першої фази підготовки до потенційного конфлікту з НАТО і може вдатися до провокацій, зокрема операцій "під чужим прапором".
На цьому тлі в Німеччині нещодавно провели навчання, що моделювали вторгнення Росії до Литви, і їхні результати показали: у разі такого сценарію Москва могла б досягти своїх цілей за лічені дні.