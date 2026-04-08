Не зміг сказати, чий Крим: заступника глави МОЗ Литви відправлять в Україну

Резонанс виник після інтерв'ю телеканалу LRT, у якому Галдікас не зміг одразу чітко відповісти, кому належить півострів. У Литві це питання часто сприймають як своєрідний тест на ставлення до російської агресії проти України.

Під час розмови чиновник сказав: "Я не знаю, кому належить Крим, у чому сенс цього питання?" Лише після наполегливого уточнення він відповів: "Гаразд, тоді Україні".

Коментарі Галдікаса викликали бурхливу реакцію громадськості. Після цього Якубаускене заявила журналістам, що її заступник працюватиме в Україні.

"Ми відправимо нашого заступника міністра на роботу в Україну, - додала вона. - Я вже вчора сказала йому, що він мусить поїхати".

За словами міністерки, таке рішення ухвалили після обговорення з прем'єр-міністеркою Литви Інгою Ругінієне.

Водночас Якубаускене не уточнила, коли саме Галдікас вирушить до України і які конкретні обов'язки там виконуватиме.