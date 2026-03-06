Через шесть лет: разведка Литвы назвала сроки готовности РФ к войне с НАТО

Россия создает новые военные подразделения вблизи границ НАТО и готовится к возможному масштабному столкновению с Альянсом в течение следующих шести лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Прогнозы разведки

По данным агентства, литовские спецслужбы отмечают, что Москва активно внедряет опыт, полученный в войне против Украины, для реформирования своих вооруженных сил.

Ожидается, что после завершения боевых действий российская армия станет значительно более многочисленной и модернизированной.

"Россия, вероятно, создаст не только на 30-50 процентов большую армию, чем та, что была до войны, но и относительно современную. Стратегические резервы вооружения и боеприпасов будут полностью восстановлены", - говорится в отчете.

Аналитики подчеркивают, что при условии стабильного функционирования экономики и обхода санкций Кремль достигнет полной боевой готовности к "обычному военному конфликту с НАТО" уже через шесть лет.

Роль Китая и гибридные угрозы

Важным фактором усиления РФ стала помощь Китая, которая позволила российскому ВПК уменьшить зависимость от западных технологий.

Кроме наращивания регулярных войск, Москва усиливает гибридное давление на Европу, включая диверсии и саботаж.

"Российский саботаж в Европе становится опасным для человеческой жизни", - отмечают авторы документа, вспоминая об операциях с поджогами и взрывами посылок, за которыми стоит ГРУ.

Несмотря на это, инциденты с повреждением подводных коммуникаций в Балтийском море литовская разведка пока считает непреднамеренными, хотя регион находится в состоянии повышенной готовности.