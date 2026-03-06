ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Через шесть лет: разведка Литвы назвала сроки готовности РФ к войне с НАТО

20:20 06.03.2026 Пт
2 мин
Готовится ли Россия к новому крупному конфликту в Европе?
aimg Сергей Козачук
Через шесть лет: разведка Литвы назвала сроки готовности РФ к войне с НАТО Фото: РФ готовится к большой войне с НАТО (Getty Images)

Россия создает новые военные подразделения вблизи границ НАТО и готовится к возможному масштабному столкновению с Альянсом в течение следующих шести лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: В Европе смоделировали нападение РФ на Литву: результаты неутешительны

Прогнозы разведки

По данным агентства, литовские спецслужбы отмечают, что Москва активно внедряет опыт, полученный в войне против Украины, для реформирования своих вооруженных сил.

Ожидается, что после завершения боевых действий российская армия станет значительно более многочисленной и модернизированной.

"Россия, вероятно, создаст не только на 30-50 процентов большую армию, чем та, что была до войны, но и относительно современную. Стратегические резервы вооружения и боеприпасов будут полностью восстановлены", - говорится в отчете.

Аналитики подчеркивают, что при условии стабильного функционирования экономики и обхода санкций Кремль достигнет полной боевой готовности к "обычному военному конфликту с НАТО" уже через шесть лет.

Роль Китая и гибридные угрозы

Важным фактором усиления РФ стала помощь Китая, которая позволила российскому ВПК уменьшить зависимость от западных технологий.

Кроме наращивания регулярных войск, Москва усиливает гибридное давление на Европу, включая диверсии и саботаж.

"Российский саботаж в Европе становится опасным для человеческой жизни", - отмечают авторы документа, вспоминая об операциях с поджогами и взрывами посылок, за которыми стоит ГРУ.

Несмотря на это, инциденты с повреждением подводных коммуникаций в Балтийском море литовская разведка пока считает непреднамеренными, хотя регион находится в состоянии повышенной готовности.

Готовится ли Россия к большой войне

Напомним, ранее западные разведки и аналитики уже предупреждали о милитаризации РФ. В частности, перед полномасштабным вторжением в Украину российский диктатор Путин делал идентичные заявления, отрицая агрессивные намерения, что сейчас наблюдается и в отношении стран Балтии.

Кроме того, сообщалось, что Россия уже начала первую фазу подготовки к стратегическому развертыванию войск у границ ЕС. По последним данным, Кремль существенно сократил сроки подготовки к возможному глобальному конфликту, переведя экономику на военные рельсы.

Также в Европе недавно смоделировали вероятное нападение РФ на Литву. Результаты моделирования показали, что ключевым фактором сдерживания является скорость реакции союзников по НАТО и готовность местных сил к первому удару.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Российская Федерация Литва
Новости
Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине
Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС