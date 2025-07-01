"Это вариант": Мерц не исключил поставки Украине ракет Taurus
Германия обсуждает поставки ракет Taurus для нужд Сил обороны Украины, однако пока что процесс передачи этого оружия еще не запущен.
Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Tagesschau.
Глава немецкого правительства назвал "очень сложной" систему обучения использованию этого типа ракет и уточнил, что военным для этого необходимы шесть месяцев.
Мерц отметил, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским обучение украинских военных использованию Taurus. В то же время, он добавил, что "мы еще не начинали этот процесс" и что "это остается вариантом".
Канцлер подчеркнул, что Германия не будет публично обсуждать, какие именно виды вооружений поставляет и что делает для военной поддержки Украины.
"Я хочу, чтобы у Путина оставалась определенная неопределенность касательно наших военных действий. Одно лишь является определенным, и я еще раз повторю это здесь в этой программе: Германия не станет стороной в войне", - заявил Мерц.
Ракета Taurus
TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) - крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность".
Ее разработкой и производством занимается компания Taurus Systems GmbH, которая является совместным предприятием немецкой MBDA Deutschland (ранее известной как LFK - Lenkflugkörpersysteme GmbH) и шведской Saab Bofors Dynamics AB.
Ракета предназначена для сверхточного поражения сложных целей, которые имеют высокий уровень защиты или расположены под землей. Она эффективна как против точечных, так и против растянутых объектов.
В зависимости от модификации, ракеты могут запускаться с авиационных, морских или наземных носителей. Авиационная версия позволяет поражать цели без входа самолета в зону действия вражеской ПВО.
Стандартная модификация Taurus оснащена боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised), предназначенной для пробивания бетона. Она состоит из кумулятивного предварительного заряда и основного фугасного заряда, который размещен в сверхпрочном корпусе.
Механизм детонации может быть настроен как на подрыв в воздухе, так и на подземный взрыв. В случае воздушного подрыва оба заряда срабатывают одновременно.
Конструкция боевой части специально адаптирована для разрушения твердых препятствий, включая толстый бетон и плотные слои грунта. Это позволяет ракете эффективно поражать защищенные подземные объекты, в частности укрепленные бетонные хранилища и бункера.
Поставки ракет Taurus для Украины
В прошлом году Фридрих Мерц еще до вступления в должность главы правительства ФРГ, неоднократно заявлял о готовности передать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ведение переговоров о передаче этого типа ракет, но стороны договорились публично не разглашать результаты договоренностей.
В июне министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев заявил, что Берлин не рассматривает передачу Украине Taurus.
Российский диктатор Владимир Путин выразил недовольство вероятной поставкой этих ракет для нужд ВСУ, но при этом поддержал возобновление диалога с Мерцом.
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