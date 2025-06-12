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Обсуждает ли Германия поставки Taurus Украине: Писториус поставил точку в слухах

Киев, Четверг 12 июня 2025 16:59
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Обсуждает ли Германия поставки Taurus Украине: Писториус поставил точку в слухах Фото: Борис Писториус, глава Минобороны Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Германия пока не рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

У Писториуса спросили, рассматривает ли Германия передаче Украине ракет Taurus.

"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это, я отвечаю вам - нет", - заявил немецкий министр обороны.

Taurus для Украины

Напомним, Украина уже получает от Франции, Британии и США дальнобойные ракеты. В то же время Германия пока что опасается таких поставок.

Даже несмотря на то, что канцлер Фридрих Мерц открыто поддерживал передачу Taurus Украине, такие поставки пока еще не начались.

27 мая немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве писал, что решения о поставках Украине Taurus принято не было.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Мерцем рассказал, что работа над возможной передачей немецких ракет ведется. Но они с канцлером договорились, что публично такую тему обсуждать не будут.

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