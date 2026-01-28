СМИ писали о "списании" экс-главы ГПСУ Дейнека со службы: правда ли это

Экс-глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко не списан со службы из-за ранения, как об этом написали в СМИ.

Больше об этом - в материале РБК-Украина .

Что написали в СМИ

Журналист Виталий Глагола сообщил в своем Telegram-канале, что бывший глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко якобы уволен с военной службы по решению ВВК.

"По информации информированных источников в правоохранительных кругах, вчера был издан приказ об увольнении с военной службы бывшего руководителя Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко", - утверждает журналист.

По его словам, основанием для списания является состояние здоровья. Якобы "по заключению военно-врачебной комиссии, Дейнеко признан непригодным к военной службе. Также учтен рапорт на увольнение, поданный им вчера".

Что говорят источники РБК-Украина

Как узнало РБК-Украина от собственных источников, по состоянию на сейчас приказ об увольнении Дейнеко не подписан.

"Но это не значит, что этого не произойдет в ближайшее время. Он имеет два ранения, поэтому неудивительно, что его могут списать по результатам ВВК", - уточняет собеседник.

Что говорят в ГПСУ по поводу слухов о "списании" Дейнека

Также издание обратилось за комментарием к директору департамента коммуникаций МВД Марьяне Реве, которая рассказала, что после увольнения с должности главы ГПСУ Сергей Дейнеко был назначен советником министра на общественных началах.

"Относительно увольнения именно с военной службы - у меня нет такой информации на данный момент", - сказала она.

Таким образом, РБК-Украина удалось выяснить, что Дейнеко пока остается работать на общественных началах внештатным советником (неоплачиваемая должность).

Опровержение ГПСУ относительно увольнения Дейнеко со службы

Информацию об увольнении Дейнеко со службы опровергает спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Данная информация по состоянию на сейчас не соответствует действительности. Прохождение военной службы и увольнение с нее определено Законом Украины о воинской обязанности и военной службе и соответствующим Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе Украины", - сказал Демченко в комментарии РБК-Украина.