Масштабная контрабанда сигарет: как работала схема и в чем подозревают экс-главу ГПСУ

Что известно о деле коррупции в ГПСУ - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное

НАБУ разоблачило схему контрабанды сигарет, причастные топ-чиновники ГПСУ.

По данным РБК-Украина, среди подозреваемых экс-глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

В схему привлекались родственники украинских дипломатов в ЕС.

За одну машину с контрабандой чиновники получали 3 тысячи евро, таких машин было десятки.

Как работала схема

По данным НАБУ, в 2023 году группа лиц организовала схему контрабанды сигарет из Украины в ЕС.

Чтобы избежать проверок на границе - использовали машины, зарегистрированные в Чехии и Австрии. На авто цепляли номера похожие на дипломатические. В авто были пассажиры с диппаспортами членов семей укрдипломатов в Европе. Такие документы давали иммунитет.

В НАБУ отмечают, что участники схемы за взятки договаривались о помощи с пограничниками - с теми, кто занимал высокие руководящие должности.

Сколько "платили" за пересечение границы

В НАБУ сообщили, что в июле 2023 года госграницу пересекли 22 автомобиля, за это чиновники ГПСУ получили 66 тыс. евро - 3 тыс. за одно авто. В октябре и ноябре было по 23 авто - по 69 тыс. евро соответственно.

Среди подозреваемых:

бывший глава Госпогранслужбы, генерал;

начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;

бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.

Досудебным расследование установлено, что в 2010-2014 годах топ-чиновник и начальник отдела проходили службу вместе с украинскими дипломатами, родные которых были пассажирами автомобилей с контрабандными сигаретами.

Это может быть интересно

- Кто такой Сергей Дейнеко?

Образование: Выпускник профильной Академии им. Хмельницкого, магистр военной разведки и дипломированный специалист Ужгородского университета.

Боевой опыт: В 2014-м руководил Луганским погранотрядом в самой горячей фазе войны на Донбассе.

Карьера: Прошел путь от заместителя директора Оперативного департамента до главы всей Госпогранслужбы (с июня 2019 года до января 2026).

Статус: Генерал-лейтенант (звание получено в 2024 году).

- Почему Зеленский уволил Дейнеко из ГПСУ?

- В январе Зеленский заявил, что ГПСУ за 6 лет под руководством Дейнеко прошла значительный путь развития и усиления. В то же время, есть задачи по изменению подходов в работе ГПСУ.

- Кто теперь возглавляет ГПСУ?

- В январе 2026 года Зеленский назначил Валерия Вавринюка и.о. председателя ГПСУ, до этого он был первым заместителем.