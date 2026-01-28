ЗМІ писали про "списання" ексголови ДПСУ Дейнека зі служби: чи правда це

Ексголова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко не списаний зі служби через поранення, як про це написали в ЗМІ.

Що написали в ЗМІ

Журналіст Віталій Глагола повідомив у своєму Telegram-каналі, що колишній очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко нібито звільнений з військової служби за рішенням ВЛК.

"За інформацією поінформованих джерел в правоохоронних колах, вчора був виданий наказ про звільнення з військової служби колишнього керівника Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко", - стверджує журналіст.

За його словами, підставою для списання є стан здоров’я. Нібито "з висновком військово-лікарської комісії, Дейнеко визнано непридатним до військової служби. Також враховано рапорт на звільнення, поданий ним учора".

Що кажуть джерела РБК-Україна

Як дізналося РБК-Україна від власних джерел, станом на зараз наказ про звільнення Дейнека не підписаний.

"Але це не значить, що цього не станеться найближчим часом. Він має два поранення, тому не дивно, що його можуть списати за результатами ВЛК", - уточнює співрозмовник.

Дейнеко - радник міністра на громадських засадах

Також видання звернулося за коментарем до директора департаменту комунікацій МВС Мар'яни Реви, яка розповіла, що після звільнення з посади голови ДПСУ Сергій Дейнеко був призначений радником міністра на громадських засадах.

"Щодо звільнення саме з військової служби - у мене немає такої інформації на даний момент", - сказала вона.

Таким чином, РБК-Україна вдалося з'ясувати, що Дейнеко наразі залишається працювати на громадських засадах позаштатним радником (неоплачувана посада).

Що кажуть в ДПСУ щодо чуток про "списання" Дейнека

Інформацію про звільнення Дейнека зі служби спростовує речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Дана інформація станом на зараз не відповідає дійсності. Проходження військової служби та звільнення з неї визначено Законом України про військовий обов’язок і військову службу та відповідним Положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України", - сказав Демченко в коментарі РБК-Україна.