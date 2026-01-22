ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

МВД готовит массовые чистки в ГПСУ после коррупционного скандала, - источник

Украина, Четверг 22 января 2026 19:31
UA EN RU
МВД готовит массовые чистки в ГПСУ после коррупционного скандала, - источник Фото: Сергей Дейнеко, глава ГПСУ (dpsu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Ростислав Шаправский

МВД готовит кадровые чистки в Госпогранслужбе в ответ на коррупционный скандал.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в окружении министра внутренних дел Игоря Клименко.

Министерство внутренних дел в ближайшую неделю планирует провести ряд кадровых изменений в структурах Государственной пограничной службы в западных регионах после коррупционного скандала с экс-главой ГПСУ Сергеем Дейнеко.

"Командиры пограничных застав и пограничных пунктов западного региона будут заменены. На их место придут люди из армии, боевые офицеры, ветераны, сотрудники ГПСУ из других регионов", - пояснил собеседник издания.

Кадровые чистки в ГПСУ станут ответом на коррупционный скандал с участием экс-главы службы Сергея Дейнеко, у которого в четверг НАБУ и САП провело обыски. Бывший руководитель пограничников, как утверждают антикоррупционеры, был вовлечен в схему с контрабандой сигарет через западную границу и получал за это взятки.

"Дейнеко был уволен в начале года по состоянию здоровья. Он имел определенную автономность в своих действиях и действительно мог давать указания на пропуск тех или иных автомобилей. И хотя он проходит по делу 2023 года, это все равно вопрос и к службе внутренней безопасности ГПСУ, которая, очевидно, также нуждается в перезагрузке", - добавил собеседник.

Напомним, по версии детективов НАБУ, контрабандная схема, в которой фигурируют Дейнеко и еще 4 сотрудника ГПСУ, происходила при участии дипломатических представителей.

Подозрение для Дейнеко

К слову, схему с контрабандой сигарет, которую организовали топ-чиновники Государственной пограничной службы, разоблачили правоохранители Национального антикоррупционного бюро.

Как рассказали источники РБК-Украина, Сергею Дейнеко сообщили о подозрении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины НАБУ ДПСУ Коррупция Пограничная служба
Новости
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов