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Нужна ли справка из военкомата для регистрации авто: объяснение МВД

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Украина, Воскресенье 20 августа 2023 04:35
Нужна ли справка из военкомата для регистрации авто: объяснение МВД Фото: в МВД объяснили, что нужна справка из военкомата для перерегистрации авто (bus-service net ua)
Автор: Наталья Юрченко

Мужчинам для регистрации автомобиля в сервисных центрах не нужна справка из военкомата. В Министерстве внутренних дел опровергли фейк, который недавно распространялся в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД в Facebook.

"В сети активно распространяется месседж, который якобы с 20 августа для перерегистрации авто в сервисных центрах МВД клиент должен предъявить справку из военкомата. Официально заявляем, эта информация не соответствует действительности и никаких документов физическим лицам от территориальных центров комплектации предоставлять не нужно", - говорится в сообщении.

При этом в МВД отмечают, что юридическим лицам для регистрации автомобиля нужно иметь документ с отметкой военкомата о снятии/постановке на учет.

Документы, необходимые для переоформления авто:

  • паспорта и копии ИНН-кодов действующего владельца и гражданина, на которого будет оформляться машина;
  • техпаспорт автомобиля;
  • заявление о переоформлении транспортного средства (заполняется на месте в СЦ);
  • квитанции об оплате услуг СЦ, бланки и номера (оплата в отделении банка при СЦ);
  • заключение об экспертном исследовании транспортного средства (не обязательно, кроме случаев первой регистрации подержанного ввезенного из-за границы авто).

Напомним, мы объясняли, как обменять водительское удостоверение Украины за рубежом.

Также министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина сообщал, что украинцы будут получать водительские права по-новому.

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