В Краснодарском крае РФ разбился самолет Л-39

Инцидент якобы произошел при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

"Во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что разрушений и пострадавших на земле нет.

По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб.

В то же время причина крушения устанавливается.