В Краснодарском крае РФ разбился самолет Л-39
Российский учебный самолет Л-39 разбился возле аэродрома в Краснодарском крае. Один из членов экипажа погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Инцидент якобы произошел при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
"Во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что разрушений и пострадавших на земле нет.
По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб.
В то же время причина крушения устанавливается.
Инциденты с самолетами и вертолетами в России
В России уже сообщали об авариях авиации, происходивших ранее. К примеру, 13 мая в Брянской области РФ упал вертолет. Перед падением он долго кружился, а потом упал на дом. Позже в Брянской области упал еще один вертолет.
Также в начале июля в Камчатском крае РФ разбился истребитель МиГ-31 в ходе учебного полета.
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