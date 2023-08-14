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В Краснодарском крае РФ разбился самолет Л-39

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Понедельник 14 августа 2023 23:00
В Краснодарском крае РФ разбился самолет Л-39 Фото: Л-39 (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский учебный самолет Л-39 разбился возле аэродрома в Краснодарском крае. Один из членов экипажа погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Инцидент якобы произошел при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

"Во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что разрушений и пострадавших на земле нет.

По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб.

В то же время причина крушения устанавливается.

Инциденты с самолетами и вертолетами в России

В России уже сообщали об авариях авиации, происходивших ранее. К примеру, 13 мая в Брянской области РФ упал вертолет. Перед падением он долго кружился, а потом упал на дом. Позже в Брянской области упал еще один вертолет.

Также в начале июля в Камчатском крае РФ разбился истребитель МиГ-31 в ходе учебного полета.

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