В Камчатском крае РФ разбился истребитель МиГ-31
В Камчатском крае РФ истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учебного полета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
В Тихоокеанском флоте сообщается, что самолет выполнял полет без боекомплекта.
К месту аварии направили поисково-спасательные силы.
Инциденты с самолетами и вертолетами в России
В России уже сообщало о крушениях авиации, который происходили ранее. Так, например, 13 мая в Брянской области РФ упал вертолет. Перед падением он долго кружил над городом Клинцы, а затем упал на частный дом.
Позже в Брянской области упал еще один вертолет. Второй борт якобы "приземлился" в городе Стародуб. После этого стало известно еще о двух вертолетах и двух самолетах, которые потерпели крушение в РФ.
РосСМИ сообщали, что четыре российских самолета и вертолета, которые "упали" в Брянской области входили в одну авиагруппу. Они должны были нанести удары по Украине.
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