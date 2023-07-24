"Удалось пресечь": в Минобороны РФ обвиняют Украину в атаке дронов на Москву

Взрывы в Москве (РФ), что прозвучали рано утром 24 июля, в Министерстве обороны страны-агрессора связывают с атакой беспилотников, в которой традиционно обвиняют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве рассказали о том, что этим утром была "пресечена попытка" Украины атаковать двумя БПЛА по объектам на территории города Москвы.

"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", - говорится в заявлении.

Также в Минобороны РФ утверждается, что "в результате пресеченной террористической атаки" пострадавших нет.

Взрывы в Москве из-за дронов 24 июля

Уже под утро в столице РФ Москве прозвучали взрывы, которые связывают с атакой дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе якобы зафиксированы удары 2 БПЛА, и произошли они по двум нежилым зданиям.

Он добавил, что в результате серьезных разрушений и пострадавших нет.

Добавим, что одним из поврежденных зданий в Москве является дом на Комсомольском проспекте, и расположен он рядом с Минобороны и ГРУ РФ.

Атаки дронов в Москве и Подмосковье

Напомним, последние несколько месяцев в России все чаще фиксируют взрывы и пожары. К примеру, 4 июля дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть под Москвой.

При этом 4 июля в Москве раздались несколько мощных взрывов. Там якобы могли работать системы противовоздушной обороны.