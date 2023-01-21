Боятся не дронов. В ISW объяснили, зачем по Москве расставили комплексы ПВО

Кремль, вероятно, активизирует свои усилия, чтобы подготовить население РФ к затяжной войне против Украины. Именно с этой целью по Москве в последние дни устанавливаются системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Кремль, вероятно, развернул системы ПВО в Москве, чтобы создать новую "картинку" войны, которая является более опасной для российского общества. Таким образом оккупанты пытаются усилить информационные операции по подготовке населения к затяжной войне в Украине и дальнейшим жертвам.

По мнению экспертов ISW, эта демонстрация систем ПВО также, вероятно, является частью зарождающейся кампании по продвижению ряда аналогий с боевыми действиями времен Второй Мировой войны, когда средства противовоздушной обороны устанавливались непосредственно по всей Москве.

Ключевые выводы ISW: