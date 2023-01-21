Боятся не дронов. В ISW объяснили, зачем по Москве расставили комплексы ПВО
Кремль, вероятно, активизирует свои усилия, чтобы подготовить население РФ к затяжной войне против Украины. Именно с этой целью по Москве в последние дни устанавливаются системы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Кремль, вероятно, развернул системы ПВО в Москве, чтобы создать новую "картинку" войны, которая является более опасной для российского общества. Таким образом оккупанты пытаются усилить информационные операции по подготовке населения к затяжной войне в Украине и дальнейшим жертвам.
По мнению экспертов ISW, эта демонстрация систем ПВО также, вероятно, является частью зарождающейся кампании по продвижению ряда аналогий с боевыми действиями времен Второй Мировой войны, когда средства противовоздушной обороны устанавливались непосредственно по всей Москве.
Ключевые выводы ISW:
- ЧВК "Вагнера" пытается представить себя в качестве эффективной параллельной военной структуры, тем самым все чаще оказываясь паразитической военизированной организацией.
- Разведка США подтвердила соперничество между Минобороны России и ЧВК "Вагнера", о котором давно сообщал ISW.
- Стремление Пригожина к юридическому признанию группы Вагнера может также спровоцировать дальнейший раскол в российском правительстве.
- Кремль продолжает проводить демонстративные публичные акции, направленные на создание условий для затяжной войны в Украине.
- Российские источники утверждали, что Путин уволил командующего ВДВ России генерал-полковника Михаила Теплинского, но эти сообщения остаются неподтвержденными.
- Кремль продолжает продвигать информационные кампании, чтобы ослабить поддержку Украины со стороны стран Запада.
- Российские и украинские войска продолжали наступательные операции в районе Сватово и Кременной.
- Российские источники продолжали ложно утверждать, что оккупанты близки к окружению Бахмута.
- Российские силы в Запорожской области, вероятно, все еще готовятся к оборонительной операции в долгосрочной перспективе, несмотря на недавние заявления о территориальных приобретениях.
- Источники указывают, что мобилизационные мероприятия в РФ продолжаются, несмотря на многочисленные заявления об официальном завершении мобилизации.
- Войска РФ продолжают депортировать украинских детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Ранее мы писали, что Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы из-за опасений ударов украинских беспилотников.
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