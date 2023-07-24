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В Москве прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке беспилотников

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Понедельник 24 июля 2023 04:26
В Москве прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке беспилотников Фото: в Москве прозвучала серия взрывов (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

В разных районах Москвы прозвучали громкие взрывы сегодня ночью, 24 июля. Сообщается, что город якобы был атакован беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Судя по опубликованным видео, последствия взрывов видны в разных районах столицы РФ. Так, на улице Лихачёва в бизнес-центре после взрывов виден дым и небольшое возгорание. На Комсомольском проспекте в одном из зданий повылетали окна, проезжая часть перекрыта сотрудниками полиции.

Также сообщается, что якобы дронами была атакована воинская часть в черте города.

Пожары и взрывы в России

Напомним, последние несколько месяцев в России все чаще фиксируют взрывы и пожары. К примеру, 4 июля дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть под Москвой.

При этом 4 июля в Москве раздались несколько мощных взрывов. Там якобы могли работать системы противовоздушной обороны.

3 июля под Москвой был сильный пожар в промышленном предприятии. Площадь огня составляла около 400 квадратных метров.

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