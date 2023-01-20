Россияне усиливают ПВО вокруг Москвы, боясь ударов с Украины, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам издания, российские власти развернули установки противовоздушной обороны в Москве и ее окрестностях после нескольких атак беспилотников в центре страны. Кремль обвинил Украину в атаках на свои базы, однако Киев официально не взял на себя ответственность.

Местные жители опубликовали в соцсетях фотографии кранов, поднимающих системы "Панцирь" на крыши в центре Москвы, а также защитные сооружения, установленные в западном пригороде, у официальной резиденции президента Владимира Путина.