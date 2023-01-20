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Россияне усиливают ПВО вокруг Москвы, боясь ударов с Украины, - Bloomberg

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Россия, Пятница 20 января 2023 21:50
Россияне усиливают ПВО вокруг Москвы, боясь ударов с Украины, - Bloomberg Фото: россияне усиливают ПВО вокруг Москвы, боясь ударов с Украины (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы из-за опасений ударов украинских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам издания, российские власти развернули установки противовоздушной обороны в Москве и ее окрестностях после нескольких атак беспилотников в центре страны. Кремль обвинил Украину в атаках на свои базы, однако Киев официально не взял на себя ответственность.

Местные жители опубликовали в соцсетях фотографии кранов, поднимающих системы "Панцирь" на крыши в центре Москвы, а также защитные сооружения, установленные в западном пригороде, у официальной резиденции президента Владимира Путина.

Bloomberg сообщает, что по словам официальных лиц, знакомых с ситуацией, развертывание произошло после атак беспилотников в прошлом месяце на военные базы в Саратове и Рязани, примерно в 500 км от столицы России. Они сказали, что новые системы дополнят существующие противоракетные системы вокруг столицы.

Напомним, на днях сообщали о якобы "прилете" в одно из сел Валуйского городского округа Белгородской области.

Также в России заявляли об "обстреле" города Шебекино, в результате чего были повреждены линии электропередач.

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