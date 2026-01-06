СМИ назвали количество миротворцев, которых Запад может направить в Украину

Издание отмечает, что пока никаких военных планов не обнародовано, однако основную часть миротворцев должны прислать Великобритания и Франция. Эти страны будут отвечать за наземный и воздушный компоненты.

В то же время Турция дала понять, что планирует взять ответственность за безопасность транспортных путей в Черном море.

При этом остается непонятным, на каком расстоянии потенциальные миротворцы "Коалиции желающих" будут находиться от линии соприкосновения. Большинство должностных лиц стран ЕС рассказали изданию, что предполагают развертывание их войск на западе Украины для поддержки и обучения ВСУ.

По словам европейских чиновников, которые прозвучали на условиях анонимности, военные США тоже могут присутствовать, но только для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня.

Встреча "Коалиции желающих"

Представители 30 стран "Коалиции желающих" встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским для доработки мирного соглашения по завершению войны в Украине.

Во вторник, 6 января, на встрече будут присутствовать и представитель президент США Дональда Трампа Стив Уиткофф с его зятем Джаредом Кушнером.

Европейские чиновники рассказали изданию, что надеются на "синхронизацию позиций США, Украины и стран ЕС" по результатам встречи в Париже.

Отмечается, что лидер Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на представление "конкретных обязательств" по безопасности Украины после переговоров. Речь идет о четкости относительно состава и развертывания миротворцев в случае прекращения огня.