ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Швейцария может направить миротворцев в Украину, но при одном условии, - посол

Пятница 19 декабря 2025 19:56
UA EN RU
Швейцария может направить миротворцев в Украину, но при одном условии, - посол Фото: посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Швейцария направит своих военнослужащих для миротворческой миссии в Украине, если Совет безопасности ООН или ОБСЕ дадут на это мандат.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Феликс Бауманн.

"На практике это будет означать, что и Украина, и Россия должны будут согласиться на такую операцию. Однако Швейцария не может участвовать ни в одном механизме принуждения к миру, который не имеет мандата от Совета Безопасности ООН или ОБСЕ", - сказал он.

Посол добавил, что в конце концов, именно правительство и парламент Швейцарии будут принимать решение о направлении военного контингента для миротворческой миссии.

В вопросе гарантий безопасности для Украины Бауманн сослался на заявление украинских властей о том, что это достаточно широкое понятие, которое также включает поддержку реконструкции и восстановления.

"И я думаю, что с помощью национальной программы Швейцарии по восстановлению и реконструкции Украины мы фактически поддерживаем восстановление и реконструкцию Украины, а также ее экономическую устойчивость", - отметил он.

Иностранные войска в Украине

Напомним, Киев с партнерами рассматривает возможность введения иностранных войск в Украину в качестве "гарантий безопасности", что будет возможным после завершения войны.

Некоторые союзники Украины уже согласились на введение своих военных в Украину. В частности, речь идет о Великобритании, Франции, Швеции, Дании, Норвегии, странах Балтии, Нидерландах и Австралии.

На днях премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "коалиция решительных" подготовила планы по усилению обороноспособности Украины и, при необходимости - развертывание войск на украинской территории.

Отметим, канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что при условии гарантий безопасности от США и Европы западные миротворцы могут применять силу против российской армии в случае нарушения перемирия в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Швейцария
Новости
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ