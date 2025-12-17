Мерц: западные войска в Украине могут оказать сопротивление РФ в случае нарушения перемирия

При условии гарантий безопасности от США и Европы западные миротворцы могут применять силу против российской армии в случае нарушения перемирия в Украине.

По словам канцлера, недавние переговоры в Берлине продемонстрировали "существенный прогресс". В частности, речь идет о готовности США совместно с европейскими партнерами предоставить Украине гарантии безопасности, которые по своему содержанию приближены к положениям статьи 5 Североатлантического альянса.

"Тот факт, что американцы взяли на себя такое обязательство, то есть защищать Украину в случае прекращения огня, будто это территория НАТО, - я думаю, что это представляет собой замечательную новую позицию для Соединенных Штатов", - сказал он.

Он подчеркнул, что в случае новых нападений со стороны России Запад не останется в стороне и будет реагировать на агрессию.

"Мы обеспечим демилитаризованную зону между воюющими сторонами, и, если быть очень конкретным, мы также будем действовать против ответных российских вторжений и атак. Мы еще не дошли до этого", - подчеркнул канцлер.

Комментируя заявления российского диктатора Владимира Путина, который отрицает возможность размещения иностранных войск на территории Украины, Мерц отметил, что несмотря на многочисленные отказы, в конце концов главе Кремля придется согласиться на решения, необходимые для завершения войны.

"Путин многому сказал "нет", но в какой-то момент ему придется сказать "да", когда дело дойдет до завершения этой войны. Это то время после окончания этой войны, о котором мы сейчас говорим, и Украине нужна защита на это время после нее", - заявил Мерц.