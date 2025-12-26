ua en ru
У Зеленского назвали страны, которые готовы отправить войска в Украину после войны

Украина, Пятница 26 декабря 2025 10:59
У Зеленского назвали страны, которые готовы отправить войска в Украину после войны Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Четыре страны Европы уже готовы отправить войска в Украину после завершения войны. Речь идет о Франции, Германии, Турции и Великобритании.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE.

По его словам, партнеры должны присоединиться к сдерживанию России и прислать миротворческие контингенты. Украина не собирается нести это бремя исключительно на своих плечах.

Подоляк добавил, что Франция, Турция, Германия и Великобритания уже сказали четкое "да" по вопросу размещения войск. Другие страны думают.

"Возникает вопрос, кто будет финансировать все? Кто будет присутствовать для того, чтобы интегрировать все в единую систему и кто будет модерировать процессы сдерживания России? И тогда возникает вопрос, что здесь должны присутствовать представители других стран, которые в этом заинтересованы", - отметил он.

По словам Подоляка, у каждой из стран есть свой интерес. Турция, например, хочет исключить тот вариант, при котором российский режим создает в акватории Черного моря проблемы безопасности, экономические и бизнес проблемы.

"Вообще эта война приведет к тотальному переформатированию европейского пространства. Украина будет максимально быстро двигаться в европейском направлении. А Европа будет переосмысливать стиль жизни, в котором они сегодня живут. Он будет более аскетичный, милитаристский и антироссийский", - спрогнозировал советник ОПУ.

Иностранные войска в Украине

Напомним, что Украина и западные страны рассматривают возможность введения западных военных контингентов после завершения войны. Некоторые союзники Украины уже согласились на введение своих военных в Украину. В частности, речь идет о Великобритании, Франции, Швеции, Дании, Норвегии, странах Балтии, Нидерландах и Австралии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что при условии гарантий безопасности от США и Европы западные миротворцы могут применять силу против российской армии в случае нарушения перемирия в Украине. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присутствие европейских войск не означает, что они будут воевать вместо Украины. Это уменьшит процент агрессии РФ.

