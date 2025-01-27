СМИ написали, что Буданов заявил об "угрожающих процессах для Украины". В ГУР это опровергли
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов якобы заявил об угрозе существования Украины, если до лета не состоятся "серьезные переговоры". Но эти слова не соответствуют действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.
Что предшествовало
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов во время закрытой встречи народных депутатов и представителей Сил обороны якобы заявил об угрозе для существования Украины, если до лета не состоятся "серьезные переговоры".
Что говорят в разведке
В ГУР заявили, что распространенная в средствах массовой информации якобы цитата Буданова не соответствует действительности.
"Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут искажать в своих интересах, используя для этого журналистов", - заявили в разведке.
В ведомстве также напомнили, что распространение любых сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом секретно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах.
"Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость - война с Россией продолжается. Информационное измерение войны также имеет критически важное значение. Напоминаем о военном положении на всей территории нашего государства", - говорится в сообщении.
Переговоры с Россией
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп жестко обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом сесть за стол переговоров, чтобы закончить войну против Украины. По словам Трампа, в противном случае он применит жесткие меры, чтобы заставить Москву сделать это.
При этом сам Путин заявил, что не против переговоров об окончании войны, но якобы это Украина отказывается говорить с Россией.
Больше о возможности переговоров между Украиной и РФ и роли в этом процессе американского президента Трампа - читайте в материале РБК-Украина.
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