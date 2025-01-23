На низком старте? Что готовит Трамп и когда начнутся переговоры о завершении войны в Украине

Вопрос завершения российско-украинской войны еще активнее обсуждается с вступлением Дональда Трампа в должность президента США. Украина отвергает ультиматумы РФ, хочет заручиться сильными гарантиями безопасности, а Белый дом, все еще собирается уложиться с мирным процессом в 100-дневный срок.

Об основных позициях сторон и о том, когда могут начаться переговоры, - в материале РБК-Украина .

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Позиция Трампа и ультиматум Путину

Самые громкие заявления Трампа касались завершения войны "за 24 часа". Но после победы на выборах он стал избегать конкретных временных рамок. "Я думаю, на самом деле ситуация с Россией и Украиной будет сложнее", - говорил он в декабре, комментируя ситуацию с ХАМАС и Израилем в Секторе Газа.

За день до инаугурации он снова пообещал закончить войну "очень быстро". Как пишет CNN, команда Трампа попытается сделать это в ближайшие месяцы через прямое взаимодействие с Владимиром Путиным. Так как, по мнению нового президента США, - это именно то, что нужно для поиска решения.

С этой целью он уже поручил организовать телефонный разговор. Не исключено, что Трамп может попытаться уговорить российского диктатора на прекращение огня. Хотя эксперты сомневаются, что ему удастся после первого контакта.

Подробнее об этом читайте в материале "У Трампа готовят звонок Путину: чего от разговора ждать Украине и что даст первый контакт".

Фото: Дональд Трамп после инаугурации уже выступил с ультматумом Путину (Getty Images)

После инаугурации Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и заявил о подготовке к переговорам. Он не вдавался в детали и не называл конкретных дат, но подчеркнул, что "это может произойти довольно быстро".

Он считает, что подтолкнуть Путина к переговорам должны проблемы в российской экономике, вызванные войной. "Думаю, у России большие проблемы. Посмотрите только на инфляцию... Я надеюсь, он хочет заключить сделку", - добавил президент США.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский хочет мира и "заключить сделку", но "для танго нужны двое". Какого-то внятного мирного плана от администрации Трампа до сих пор нет. Ранее об урегулировании высказывались представители его команды. В общих чертах предложения сводились к нейтральности Украины и заморозке войны на линии разграничения (на момент соглашения).

Новый госсекретарь США Марко Рубио прямо называет Россию агрессором, но подчеркивает, что ради завершения конфликта обе стороны должны пойти на уступки. Трамп на днях призвал Путина заключить сделку в ближайшее время. Иначе у него не останется другого выбора, кроме как ввести санкции на все, что продает Россия.

"Мы можем сделать это легким или трудным путем - и легкий путь всегда лучше. Пришло время заключить сделку. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни", - написал он в Truth Social.

Условия Путина и могут ли США надавить на Украину

Владимир Путин цинично говорит о готовности к переговорам и компромиссам с Украиной. Но кивает в сторону так называемых "Стамбульских соглашений" от 2022 года. По его словам, украинская сторона якобы парафировала документ. Хотя президент Украины Владимир Зеленский называет его ультиматумом и отрицает само наличие каких-то договоренностей.

"Мы готовы проводить диалог без предварительных условий. Но на основе того, о чем мы договорились в Стамбуле в 2022 году. И с учетом тех реалий, которые складываются на земле", - заявил Путин на декабрьской пресс-конференции.

Речь о документе, который "закончился" еще на стадии проекта. Согласно нему, Украина должна отказаться от движения в НАТО (но может вступить в Евросоюз), от иностранного оружия, согласиться на кратное сокращение Вооруженных сил, официальный статус русского языка и так далее.

Что касается "реалий на земле", то, очевидно, имеется в виду признание оккупированных регионов российскими. С сентября 2022 года территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей "записаны" в конституции РФ.

Фото: Владимир Путин только говорит о готовности к компромиссам, но не демонстрирует эту готовность (Getty Images)

Как пишет Bloomberg, уже в телефонном разговоре с Трампом кремлевский диктатор потребует, чтобы Украина никогда не присоединялась в НАТО. По словам источника, знакомого с подготовкой переговоров, другие условия предусматривают контроль над захваченными землями. Но в то же время Москва "открыта для некоторых обменов территориями".

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Путин не намерен отказываться от довоенных нарративов. Ведь все еще ставит максималистские цели по ослаблению НАТО, добившись сокращения военного присутствия в странах восточного фланга и в принципе отказа от расширения на Восток.

В публичных комментариях официальные лица отрицают возможность каких-либо уступок. Помощник Путина Николай Патрушев в интервью заявил, что вывод оккупационных сил "даже не обсуждается", цели так называемой "специальной военной операции" остаются неизменными, а одним из условий мирного соглашения Москва будет считать международное признание оккупированных территорий.

Что касается переговоров с Украиной, Путин настаивает на якобы "нелегитимности" Владимира Зеленского. Якобы сейчас он готов говорить только с Верховной Радой, а подписывать документы - с тем, кто "пойдет на выборы и получит легитимность".

"Мы с любым человеком будем разговаривать, в том числе и с Зеленским", - добавил он, допуская переизбрание нынешнего президента Украины.

В переговорах с администрацией Трампа, судя по крайним заявлениям, Путин заинтересован. На заседании российского Совбеза он заявил, что урегулирование должно базироваться на "устранении первопричин конфликта" на жестких условиях РФ. После инаугурации президента США он в беседе с китайским лидером Си Цзиньпином прямо сказал, что его цель - завершение войны на основе его интересов.

Реагируя на вчерашний ультиматум Трампа, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что не увидел ничего нового. Кремль рассчитывает на "равноправный и уважительный диалог", который имел место в 2017-2020 годах, и ждет сигналов от Вашингтона, "которых пока не поступало".

С чем Зеленский готов подходить к переговорам с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский говорит о желании завершить войну в 2025 году. При этом отвергает юридическое признание оккупированных территорий за Россией, даже если на Киев надавят все союзники.

На какие уступки может пойти украинское руководство, неясно. Но в любом случае перед тем, как начнутся переговоры с россиянами, Зеленский требует сильных гарантий безопасности от западных партнеров.

По его словам, первые переговоры об окончании войны пройдут с Трампом. На которых нужно договориться, как Украина и США могут остановить Путина. И если Трамп предложит сильные гарантии, тогда можно переходить к переговорам с Россией. "И только так, а не просто сели сразу втроем", - заявил он в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

Фото: Владимир Зеленский готов к переговорам только после сильных гарантий безопасности для Украины (Getty Images)

На полях саммита в Давосе президент назвал эти самые гарантии. Лучшей и самой дешевой для партнеров гарантией безопасности стало бы вступление Украины в НАТО. Ранее он допускал, что зонтик коллективной обороны мог бы в таком случае закрывать только подконтрольные территории.

Другой гарантией могло бы стать размещение европейских войск (как часть общих гарантий безопасности). Что касается численности, то это минимум 200-тысячный контингент. "Иначе будет, как было с ОБСЕ, и никто не знал, чем они могут помочь. У них просто были офисы и все", - добавил Зеленский.

Гарантии нужны, чтобы знать, что завтра Путин снова не пойдет войной. И если начинать переговоры со слабой позиции, это обернется проигрышем Украины. "Он нарушил все, он виноват, поэтому не может быть сделки с дьяволом", - сказал президент.

В интервью Bloomberg он назвал условие, которое считает справедливым для начала переговоров с Россией. Это отвод российских войск на линию до 24 февраля 2022 года.

"Это было бы справедливая возможность начать диалог. Но может быть по-разному, в жизни так бывает", - признал Зеленский.

Что касается администрации Трампа, то неформальные коммуникации налажены. В комментарии YouTube-каналу РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что они ведутся на разных уровнях. И главный вопрос в том, чтобы донести до команды нового президента США украинское видение финала войны.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, контакты могут состояться в начале февраля в рамках "Украинской недели" в Вашингтоне. "Думаю, что там происходить основные процессы и переговоры с новой командой Трампа", - добавил он.

Даты встречи президентов Зеленского и Трампа пока нет, но она тоже готовится.

Когда может начаться переговорный процесс

Когда может начаться реальный переговорный процесс и в каком формате, не берутся прогнозировать ни в Украине, ни в России, ни на Западе.

Как пишет The Wall Street Journal, Трамп поручил своему специальному представителю Киту Келлоггу завершить войну за 100 дней. Из этого можно предположить, что по крайней мере первые шаги к переговорам могут быть предприняты в ближайшие дни или недели.

Проблема в том, что Кремль пока не проявил интерес к фигуре Келлогга и рассчитывает на взаимопонимание Путина с Трампом. И до их первого прямого контакта сложно строить какие-либо прогнозы. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон опасается, что президент США попытается заставить Киев пойти на разрушительные уступки Москве.

Келлогг стал спецпосланником после опубликованного мирного плана, в котором он критиковал администрацию Байдена за задержки военной помощи и обвинял в провокации РФ "открытыми дверями" в НАТО для Украины. План также содержит принуждение сторон к переговорам "кнутами и пряниками".

Начало переговорному процессу могла положить поездка Келлога в Киев. Она планировалась до инаугурации Трампа, но была отложена. Сейчас президент Зеленский надеется на скорейший визит и встречу на уровне лидеров в Вашингтоне.

"Мы хотим подготовиться к этой встрече и иметь планы. Скоро? Я думаю, да, не знаю, трудно знать уже сейчас это. Нам надо познакомиться лучше", - комментировал он будущий визит Келлогга.

В публикациях западных медиа много пишут о возможных подходах Трампа к российско-украинской войне, озвучиваются какие-то сроки начала и завершения переговоров и встреч на высшем уровне. Собеседники РБК-Украина во власти относятся к этому осторожно.

Пока же более-менее вырисовываются лишь два важных параметра, с которыми новая администрация США в перспективе может выйти на переговоры. Первый - снятие с повестки дня вопроса о членстве Украины в НАТО, второй - заморозка боевых действий. При этом СМИ упускают такой момент, как готовность России завершить войну. Пока что ее не наблюдается и близко, оккупанты наступают на Донбассе и добровольно останавливаться не собираются.

Подробнее об этом читайте в материале "Новая эра. Чего ждать Украине после инаугурации Трампа и начнутся ли мирные переговоры".

Политолог Игорь Рейтерович называет план завершить российско-украинскую войну за 100 дней более реалистичным, чем все, что озвучивалось ранее. По его мнению, за этот период можно провести определенные переговоры и выйти на понимание, как может выглядеть мир. В этой ситуации главное, чтобы США не забывали поддерживать Украину. И если Вашингтон решится сильнее ударить по российской экономике, то Путин скорее сядет за стол переговоров.

"Трамп это знает. Посмотрим, воспользуется ли он этим", - рассказал он YouTube-каналу РБК-Украина.

При подготовке текста использовались: заявления официальных лиц Украины, России и США, отчет Института изучения войны (ISW), публикации Bloomberg, CNN, The Wall Street Journal, комментарии советника главы Офиса президента Михаила Подоляка и политолога Игоря Рейтеровича YouTube-каналу РБК-Украина.