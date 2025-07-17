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В СМИ написали о "новом российском наступлении": ЦПД прокомментировал

Украина, Четверг 17 июля 2025 16:06
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В СМИ написали о "новом российском наступлении": ЦПД прокомментировал Фото: Россия не прекращала наступательных действий (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупационные войска якобы планируют новое наступление на нескольких направлениях, в котором хотят задействовать не менее 160 тысяч единиц живой силы. Однако на самом деле россияне и не прекращали наступательной операции: это просто вброс дополнительных резервов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN и сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко.

Так, по данным издания, которое ссылается на собственные источники среди украинских чиновников, пишет, что россияне готовятся к усиленному "летнему наступлению". С этой целью они якобы сосредоточили у линии фронта группировку в 160 тысяч единиц живой силы.

"За последние две недели Россия также сделала небольшой, но жизненно важный прогресс, разместив свои силы в лучшей позиции для отсечения украинских войск в трех ключевых городах - Покровске, Константиновке и Купянске - на восточной линии фронта", - пишет CNN.

На эту публикацию отреагировали в ЦПИ при СНБО. Руководитель Центра Андрей Коваленко отметил, что Россия и не прекращала наступления на линии фронта. Поэтому информационно это не "новое наступление".

"РФ и не прекращала наступлений, хватит уже играть информационно в эти "новые наступления". Менялась интенсивность, армию РФ останавливали Силы обороны, а все "новое" в медиа - это лишь вброс дополнительных резервов в старое", - написал он.

Текущая ситуация на фронте

Отметим, ситуации, когда бы обвалился фронт, сейчас не существует. Несмотря на тяжелую ситуацию на некоторых направлениях, Силы обороны сдерживают врага. Только в течение суток 16 июля на фронте состоялось 160 боевых столкновений.

По словам представителя оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков" Павла Шамшина, оккупанты хотят навести понтонные переправы для бронетехники через реку Оскол с целью штурма или окружения Купянска. Также остается напряженной ситуация вокруг Покровска.

По состоянию на утро 17 июля приблизительные необратимые потери российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения превысили 1,038 млн единиц живой силы

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