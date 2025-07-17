Существует ли угроза обрушения фронта? В ЦПД расставили точки над "і"
По состоянию на сейчас ситуация на линии боевого соприкосновения стабилизирована, несмотря на тяжелые бои. Врагу не удалось прорваться на Востоке и Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
"Несмотря на все громкие заявления российских пропагандистов, по состоянию на сейчас есть стабилизация линии боевого соприкосновения. У россиян не получился прорыв, который они планировали на Востоке и в Сумской области", - написал Коваленко.
Он добавил, что фронт сегодня насыщен дронами, а военным приходится преодолевать большие дистанции до линии боевого соприкосновения пешком, поскольку мотоциклов на всех не хватает, а техника стала легкой мишенью.
"Поэтому заявления о способности "обвалить фронт" от россиян довольно сомнительны и они существуют в информационном пространстве. Конечно, все это не отменяет того, что на фронте сложные бои и очень трудно", - пояснил руководитель ЦПИ.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки, 16 июля, как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фронте состоялось 160 боевых столкновений. Больше всего враг пытался давить на Покровском и Лиманском направлениях.
Между тем, по словам представителя оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков" Павла Шамшина, оккупанты хотят навести понтонные переправы для бронетехники через реку Оскол с целью штурма или окружения Купянска.
Отдельно стоит добавить, что на сегодня потери Российской Федерации (РФ) с начала полномасштабного вторжения превысили 1,038 млн единиц живой силы
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