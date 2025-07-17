В ЗМІ написали про "новий російський наступ": ЦПД прокоментував

Російські окупаційні війська нібито планують новий наступ на кількох напрямках, в якому хочуть задіяти не менше 160 тисяч одиниць живої сили. Проте насправді росіяни й не припиняли наступальної операції: це просто вкидання додаткових резервів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію CNN та повідомлення керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка.

Так, за даними видання, яке посилається на власні джерела серед українських чиновників, пише, що росіяни готуються до посиленого "літнього наступу". З цією метою вони нібито зосередили біля лінії фронту угруповання у 160 тисяч одиниць живої сили.

"За останні два тижні Росія також зробила невеликий, але життєво важливий прогрес, розмістивши свої сили в кращій позиції для відсікання українських військ у трьох ключових містах - Покровську, Костянтинівці та Куп'янську - на східній лінії фронту", - пише CNN.

На цю публікацію відреагували у ЦПД при РНБО. Керівник Центру Андрій Коваленко зазначив, що Росія і не припиняла наступу на лінії фронту. Тому інформаційно це не "новий наступ".

"РФ і не припиняла наступів, досить вже гратися інформаційно в ці "нові наступи". Змінювалася інтенсивність, армію РФ зупиняли Сили оборони, а все "нове" в медіа - це лише вкидання додаткових резервів у старе", - написав він.