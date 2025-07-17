РФ потеряла за сутки почти 1200 солдат и десятки артсистем: Генштаб обновил данные

Россияне за минувшие сутки, с 16 на 17 июля, потеряли в боях против Украины еще 1190 солдат. Также ВСУ уничтожили 43 артсистемы и 154 единицы автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 17 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 16 июля, на фронте было зафиксировано 112 боевых столкновений. Фактически треть из всех боев - произошли на Покровском направлении.

Как проинформировали в Генштабе, атаковали в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка и Алексеевка.

Подробнее об отчете по ситуации на фронте - читайте в материале РБК-Украина.

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