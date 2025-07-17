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За сутки 160 столкновений, враг атаковал на десяти направлениях: карта боевых действий

Четверг 17 июля 2025 08:38
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За сутки 160 столкновений, враг атаковал на десяти направлениях: карта боевых действий Иллюстративное фото: Генштаб назвал самые горячие направления на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 16 июля, на фронте состоялось 160 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 21 штурмовое действие оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал в районах Волчанска, Зеленого, Строевки и в сторону Кудеевки.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кондрашовка, Синьковка и Загрызово.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодязи, Ямполовка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении, в районе Григорьевки и в сторону Выемки, противник четыре раза атаковал.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районе Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Щербиновки, Нелиповки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калиново.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка и Алексеевка.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах населенных пунктов Поддубное, Мирное, Свободное Поле, Воскресенка и Зеленое Поле.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 1,038 млн единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 1190 человек. Также Силы обороны поразили:

  • четыре танка;
  • боевую бронированную машину;
  • 43 артиллерийских системы;
  • средство противовоздушной обороны и не только.

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