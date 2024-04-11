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СМИ написали о "мирном плане" Турции для Украины. У Зеленского отреагировали

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

СМИ распространяют новое предложение Турции относительно "мирного плана" для окончания войны в Украине. В Офисе украинского президента Владимира Зеленского отреагировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка и издание "Нова-Европа".

Реакция в ОП

"Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных "мирных планов", которые предусматривают "не/проигрыш РФ", - подчеркнул Подоляк.

Он подчеркнул, что для Украины существует только безусловная Формула мира, предложенная президентом Зеленским, которая основывается на обязательности полного выхода РФ с территории Украины, возвращение к международному праву с пересмотром роли международных институтов, объемной юридической и физической ответственности за акт агрессии и соответствующих масштабных компенсаций.

"Все остальное - это лишь о желании... продолжить войну через замораживание, эскалацию, сохранение российского агрессивного режима...", - добавил советник.

 

Заявления о переговорах Украины с РФ и "компромисс"

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о том, что хочет быть "посредником" для того, чтобы начать переговоры России с Украиной.

Недавно Эрдоган заявил, что его страна продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ, а глава МИД Турции сказал о необходимости "прекращения огня".

При этом 6 апреля в интервью украинский президент Владимир Зеленский заявил, что президенту Турции необходимо понять, что его страны будет мало для того, чтобы состоялись переговоры между Украиной и Россией.

Добавим, что вчера также генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил предположение, что Украина, возможно, в конце концов должна будет пойти на уступки в войне с РФ.

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