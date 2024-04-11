СМИ написали о "мирном плане" Турции для Украины. У Зеленского отреагировали

Заявления о переговорах Украины с РФ и "компромисс"

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о том, что хочет быть "посредником" для того, чтобы начать переговоры России с Украиной.

Недавно Эрдоган заявил, что его страна продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ, а глава МИД Турции сказал о необходимости "прекращения огня".

При этом 6 апреля в интервью украинский президент Владимир Зеленский заявил, что президенту Турции необходимо понять, что его страны будет мало для того, чтобы состоялись переговоры между Украиной и Россией.

Добавим, что вчера также генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил предположение, что Украина, возможно, в конце концов должна будет пойти на уступки в войне с РФ.

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