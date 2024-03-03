Украина и Россия достигли лимита того, чего можно достичь войной, - глава МИД Турции

В Турции заявили о необходимости прекращения огня в Украине. Анкара считает, что Украина и РФ достигли лимита того, чего можно достичь военными методами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

"Мы считаем, что пришла пора для прекращения огня в Украине. Прекращение огня не означает признания оккупации. Обе стороны, похоже, достигли предела того, чего они могут добиться с помощью войны", - сказал он.

По словам министра, в Турции считают, что пора отделить вопрос признания оккупации и суверенитета от вопроса прекращения огня.

Позиция Турции по поводу войны

Стоит отметить, что власти Турции занимают нейтральную позицию по войне РФ против Украины. Анкара заявляет, что поддерживает суверенитет Украины, при этом прямо не осуждает Москву.

В начале полномасштабной войны в Стамбуле проходили переговоры между Украиной и Россией, но это не принесло значительных результатов.

Также Турция была посредником в создании "зернового коридора" и нескольких обменов пленными.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ.