ЗМІ написали про "мирний план" Туреччини для України. У Зеленського відреагували

Заяви про переговори України з РФ і "компроміс"

Зазначимо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган неодноразово заявляв про те, що хоче бути "посередником" для того, щоб розпочати переговори Росії з Україною.

Нещодавно Ердоган заявив, що його країна продовжує добиватися посередництва між Україною та РФ, а глава МЗС Туреччини сказав про необхідність "припинення вогню".

При цьому 6 квітня під час інтерв'ю український президент Володимир Зеленський заявив, що президенту Туреччини необхідно зрозуміти, що його країни буде мало для того, щоб відбулись перемовини між Україною та Росією.

Додамо, що вчора також генсек НАТО Єнс Столтенберг озвучив припущення, що Україна, можливо, зрештою повинна буде піти на поступки у війні з РФ.

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