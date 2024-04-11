ЗМІ написали про "мирний план" Туреччини для України. У Зеленського відреагували

ЗМІ поширюють нову пропозицію Туреччини щодо "мирного плану" для закінчення війни в Україні. У Офісі українського президента Володимира Зеленського відреагували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка та видання "Нова-Європа".
"Без спекуляцій і без ілюзій. Немає жодних альтернативних "мирних планів", які передбачають "не/програш РФ", - наголосив Подоляк.
Він підкреслив, що для України існує лише безумовна Формула миру, запропонована президентом Зеленським, яка ґрунтується на обов’язковості повного виходу РФ із території України, повернення до міжнародного права з переглядом ролі міжнародних інститутів, об’ємної юридичної та фізичної відповідальності за акт агресії та відповідних масштабних компенсацій.
"Все інше - це лише про бажання… продовжити війну через заморожування, ескалацію, збереження російського агресивного режиму…", - додав радник.
Зазначимо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган неодноразово заявляв про те, що хоче бути "посередником" для того, щоб розпочати переговори Росії з Україною.
Нещодавно Ердоган заявив, що його країна продовжує добиватися посередництва між Україною та РФ, а глава МЗС Туреччини сказав про необхідність "припинення вогню".
При цьому 6 квітня під час інтерв'ю український президент Володимир Зеленський заявив, що президенту Туреччини необхідно зрозуміти, що його країни буде мало для того, щоб відбулись перемовини між Україною та Росією.
Додамо, що вчора також генсек НАТО Єнс Столтенберг озвучив припущення, що Україна, можливо, зрештою повинна буде піти на поступки у війні з РФ.
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