Столтенберг допустил, что Украине придется идти на компромиссы с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина, возможно, в конце концов должна будет пойти на уступки в войне с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"Даже если мы верим и надеемся, что война закончится в ближайшем будущем, мы должны поддерживать Украину в течение многих лет, строить ее оборону, чтобы сдерживать будущую агрессию", - сказал генсек НАТО.

Он пояснил, что военная поддержка является жизненно важной для отпора российских сил и принуждения российского диктатора Владимира Путина отказаться от своих целей по оккупации украинских земель.

Однако генеральный секретарь также предположил, что Украина, возможно, в общем итоге, также должна будет пойти на уступки.

"В конце концов, именно Украина должна решать, на какие компромиссы она готова пойти, мы должны дать ей возможность быть в том положении, когда она действительно достигнет приемлемого результата за столом переговоров", - сказал он.

Столтенберг сказал, что не призывает Украину идти на уступки сейчас, и добавил, что "настоящий мир" будет достигнут тогда, когда "Украина победит".