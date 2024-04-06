Столтенберг допустил, что Украине придется идти на компромиссы с РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина, возможно, в конце концов должна будет пойти на уступки в войне с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"Даже если мы верим и надеемся, что война закончится в ближайшем будущем, мы должны поддерживать Украину в течение многих лет, строить ее оборону, чтобы сдерживать будущую агрессию", - сказал генсек НАТО.
Он пояснил, что военная поддержка является жизненно важной для отпора российских сил и принуждения российского диктатора Владимира Путина отказаться от своих целей по оккупации украинских земель.
Однако генеральный секретарь также предположил, что Украина, возможно, в общем итоге, также должна будет пойти на уступки.
"В конце концов, именно Украина должна решать, на какие компромиссы она готова пойти, мы должны дать ей возможность быть в том положении, когда она действительно достигнет приемлемого результата за столом переговоров", - сказал он.
Столтенберг сказал, что не призывает Украину идти на уступки сейчас, и добавил, что "настоящий мир" будет достигнут тогда, когда "Украина победит".
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о том, что хочет быть посредником для того, чтобы начать переговоры России с Украиной.
Недавно Эрдоган заявил, что его страна продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ, а глава МИД Турции сказал о необходимости "прекращения огня".
Сегодня в интервью украинский президент Владимир Зеленский заявил, что президенту Турции необходимо понять, что его страны будет мало для того, чтобы состоялись переговоры между Украиной и Россией.
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