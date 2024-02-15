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Турция продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ, - Эрдоган

Четверг 15 февраля 2024 13:18
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Турция продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ, - Эрдоган Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность выступить посредником между Украиной и РФ для установления "справедливого" мира между двумя странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на APA.

"Мы неоднократно сводили вместе стороны в Турции. Мы можем сделать это снова и открыть дверь к миру через управление процессом, ориентированное на решение, свободное от внешнего влияния", - заявил Эрдоган.

При этом он добавил, что продолжает усилия для мирных переговоров между лидерами стран.

"В ходе наших встреч и с президентом (Владимиром) Путиным, и с президентом (Владимиром) Зеленским мы продолжаем наши усилия в этом направлении", - подчеркнул Эрдоган.

Переговоры с Россией

В декабре американское издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что российский диктатор Владимир Путин якобы посылает "сигналы" Западу о желании заморозить войну против Украины и начать переговоры.

В публикации говорилось, что по словам двух близких к Кремлю бывших высокопоставленных российских чиновников, а также американских и международных чиновников, Путин предлагает заморозить боевые действия на нынешних линиях. Такие же сигналы Путин также посылал годом ранее - осенью 2022 года.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в Москве действительно хотят скорейшего завершения войны, несмотря на заявления российской пропаганды. Этого хочет и Украина, но на собственных условиях и в соответствии с международным правом.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль может использовать "сигналы" для Запада о якобы готовности поставить войну против Украины "на паузу" для попытки снизить оборонную помощь стран-партнеров. Эксперты напомнили, что подобные манипуляции со стороны российского диктатора Путина уже были, в частности, по теме переговоров.

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