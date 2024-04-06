Одной Турции мало для посредничества в переговорах с РФ, - Зеленский

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану необходимо понять, что его страны будет мало для того, чтобы состоялись переговоры между Украиной и Россией.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"Турция помогала нам с пленными. Это факт. Они хотят быть посредниками. Но президент Эрдоган должен знать, что нам мало одной Турции как посредника. Для нас формат саммита мира лучше. Я не думаю, что одна Турция сможет зажать политику Путина", - сказал президент.

По его словам, Турция будет в списке стран, которые могут выполнять посредническую миссию.

"Формат, который мы планируем сегодня по формуле, он очень сложен, потому что нужно собрать много разных стран. Собрать их всех, найти формат, как идти дальше, согласиться с ним. Вот такая страна, я считаю, может по крайней мере попытаться заставить Россию к миру ", – сказал Зеленский.

Позиция Турции по поводу войны

Стоит отметить, что власти Турции занимают нейтральную позицию относительно войны РФ против Украины. Анкара заявляет, что поддерживает суверенитет Украины, при этом прямо не осуждает Москву. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о том, что хочет быть посредником для того, чтобы начать переговоры России с Украиной .

В начале полномасштабной войны в Стамбуле проходили переговоры между Украиной и Россией, но это не принесло значительных результатов. Также Турция была посредником в создании "зернового коридора" и нескольких обменах пленными.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ, а глава МИД Турции сказал онеобходимости "прекращения огня".

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