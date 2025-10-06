СМИ узнали, какой вид оружия собралась покупать Индия у России
Индия начала переговоры с РФ о приобретении пяти дополнительных зенитно-ракетных комплексов С-400. Первоначальный контракт на поставку пяти комплектов С-400 был заключен в октябре 2018 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.
По данным издания, на этой неделе состоится встреча представителей Минобороны двух стран для обсуждения совместного производства или прямой закупки ЗРК С-400 с целью укрепления оборонного потенциала Индии.
Сообщается, что Индии необходимы пять таких систем для защиты от любых атак на всей береговой линии страны и для устранения пробелов в системе ПВО в районе северного командования.
Стороны уже достигли принципиальной договоренности о стоимости дополнительных систем.
Предполагается, что три из пяти комплексов будут закуплены напрямую, а два других могут быть произведены в Индии частными компаниями в рамках соглашения о передаче технологий.
Ожидается, что соглашение будет завершено до визита российского диктатора Владимира Путина в Индию в декабре.
Ранее Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года на сумму 5,43 млрд долларов за пять комплектов.
С-400 "Триумф"
Это российский зенитно-ракетный комплекс дальнего и среднего радиуса действия, предназначенный для поражения самолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет.
Комплекс может вести одновременно десятки целей и использует ракеты различного типа для поражения на расстоянии до 400 км и на высоте до 30 км.
Он оснащен мобильными пусковыми установками и радаром обнаружения, что позволяет быстро менять позиции и интегрироваться в общегосударственную систему ПВО.
Отношения Индии и РФ
Индия продолжает сохранять тесные экономические и стратегические отношения с Россией, несмотря на беспокойство западных партнеров.
По данным Reuters, в декабре 2024 года индийская компания отправила в Россию взрывчатое вещество HMX на сумму 1,4 млн долларов, которое используется в производстве ракет, и США уже предупредили о возможных санкциях в случае продолжения таких поставок.
Кроме того, Индия закупает российскую нефть, что также вызывает беспокойство у западных союзников.
Между тем опрос показал, что украинцы относят Индию к категории враждебных государств, вместе с Китаем, КНДР и Ираном.