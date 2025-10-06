ua en ru
СМИ узнали, какой вид оружия собралась покупать Индия у России

Понедельник 06 октября 2025 10:28
UA EN RU
СМИ узнали, какой вид оружия собралась покупать Индия у России Фото: ЗРК С-400 "Триумф" (doblest club)
Автор: Ірина Глухова

Индия начала переговоры с РФ о приобретении пяти дополнительных зенитно-ракетных комплексов С-400. Первоначальный контракт на поставку пяти комплектов С-400 был заключен в октябре 2018 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.

По данным издания, на этой неделе состоится встреча представителей Минобороны двух стран для обсуждения совместного производства или прямой закупки ЗРК С-400 с целью укрепления оборонного потенциала Индии.

Сообщается, что Индии необходимы пять таких систем для защиты от любых атак на всей береговой линии страны и для устранения пробелов в системе ПВО в районе северного командования.

Стороны уже достигли принципиальной договоренности о стоимости дополнительных систем.

Предполагается, что три из пяти комплексов будут закуплены напрямую, а два других могут быть произведены в Индии частными компаниями в рамках соглашения о передаче технологий.

Ожидается, что соглашение будет завершено до визита российского диктатора Владимира Путина в Индию в декабре.

Ранее Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года на сумму 5,43 млрд долларов за пять комплектов.

С-400 "Триумф"

Это российский зенитно-ракетный комплекс дальнего и среднего радиуса действия, предназначенный для поражения самолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

Комплекс может вести одновременно десятки целей и использует ракеты различного типа для поражения на расстоянии до 400 км и на высоте до 30 км.

Он оснащен мобильными пусковыми установками и радаром обнаружения, что позволяет быстро менять позиции и интегрироваться в общегосударственную систему ПВО.

Отношения Индии и РФ

Индия продолжает сохранять тесные экономические и стратегические отношения с Россией, несмотря на беспокойство западных партнеров.

По данным Reuters, в декабре 2024 года индийская компания отправила в Россию взрывчатое вещество HMX на сумму 1,4 млн долларов, которое используется в производстве ракет, и США уже предупредили о возможных санкциях в случае продолжения таких поставок.

Кроме того, Индия закупает российскую нефть, что также вызывает беспокойство у западных союзников.

Между тем опрос показал, что украинцы относят Индию к категории враждебных государств, вместе с Китаем, КНДР и Ираном.

