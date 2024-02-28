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Еще одна азиатская страна перешла для украинцев в лагерь враждебных

Украина, Среда 28 февраля 2024 13:36
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Еще одна азиатская страна перешла для украинцев в лагерь враждебных Фото: Индия считается украинцами враждебной страной (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на начало 2024 года украинцы преимущественно негативно относятся к семи стран мира. Баланс отношения к Индии (разница между положительными и отрицательными отметками) составляет минус 3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Хуже всего украинцы относятся к России (-92,6%) и ее союзникам - Беларуси (-79,5%), Ирану (-72,3%), Китаю (-54,2%) и Венгрии (-28,6%).

Еще одна азиатская страна перешла для украинцев в лагерь враждебных

Лучшее отношение к европейским странам, поддерживающим Украину в борьбе с российским вторжением, - Литве (+85,8%), Латвии (+84,8%), Великобритании (83,8%), Германии (82,4%).

Еще одна азиатская страна перешла для украинцев в лагерь враждебных

Опрос был проведен Центром Разумкова с 19 по 25 января 2024 года среди 2000 респондентов на территории, подконтрольной правительству Украины. Опрос был проведен в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Индия после начала российского вторжения в Украину резко увеличила торговлю с Россией, в частности, покупая ее нефть, которая приносит доходы для военной машины Кремля.

По данным группы "Рейтинг", по состоянию на февраль 2024 года большинство граждан считают дружественными в Украине США и Великобританию (по 81%), Германию (80%), Польшу и Литву (по 79%), Канаду (78%), Францию (70%), Японию (55%).

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