ЗМІ дізналися, який вид зброї зібралась купувати Індія у Росії

Індія розпочала переговори з РФ щодо придбання п’яти додаткових зенітно-ракетних комплексів С-400. Початковий контракт на постачання п'яти комплектів С-400 було укладено у жовтні 2018 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times .

За даними видання, цього тижня відбудеться зустріч представників Міноборони двох країн для обговорення спільного виробництва чи прямої закупівлі ЗРК С-400 з метою зміцнення оборонного потенціалу Індії.

Повідомляється, що Індії необхідні п'ять таких систем для захисту від будь-яких атак на всій береговій лінії країни та для усунення прогалин у системі ППО в районі північного командування.

Сторони вже досягли принципової домовленості щодо вартості додаткових систем.

Передбачається, що три з п’яти комплексів будуть закуплені безпосередньо, а дві інші можуть бути вироблені в Індії приватними компаніями в рамках угоди про передачу технологій.

Очікується, що угоду буде завершено до візиту російського диктатора Володимира Путіна до Індії у грудні.

Раніше Росія та Індія уклали контракт на постачання С-400 у жовтні 2018 року на суму 5,43 млрд доларів за п’ять комплектів.

С-400 "Тріумф"

Це російський зенітно-ракетний комплекс дальнього та середнього радіуса дії, призначений для ураження літаків, безпілотників, крилатих і балістичних ракет.

Комплекс може вести одночасно десятки цілей і використовує ракети різного типу для ураження на відстані до 400 км і на висоті до 30 км.

Він оснащений мобільними пусковими установками та радаром виявлення, що дозволяє швидко змінювати позиції та інтегруватися у загальнодержавну систему ППО.