ЗМІ дізналися, який вид зброї зібралась купувати Індія у Росії
Індія розпочала переговори з РФ щодо придбання п’яти додаткових зенітно-ракетних комплексів С-400. Початковий контракт на постачання п'яти комплектів С-400 було укладено у жовтні 2018 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.
За даними видання, цього тижня відбудеться зустріч представників Міноборони двох країн для обговорення спільного виробництва чи прямої закупівлі ЗРК С-400 з метою зміцнення оборонного потенціалу Індії.
Повідомляється, що Індії необхідні п'ять таких систем для захисту від будь-яких атак на всій береговій лінії країни та для усунення прогалин у системі ППО в районі північного командування.
Сторони вже досягли принципової домовленості щодо вартості додаткових систем.
Передбачається, що три з п’яти комплексів будуть закуплені безпосередньо, а дві інші можуть бути вироблені в Індії приватними компаніями в рамках угоди про передачу технологій.
Очікується, що угоду буде завершено до візиту російського диктатора Володимира Путіна до Індії у грудні.
Раніше Росія та Індія уклали контракт на постачання С-400 у жовтні 2018 року на суму 5,43 млрд доларів за п’ять комплектів.
С-400 "Тріумф"
Це російський зенітно-ракетний комплекс дальнього та середнього радіуса дії, призначений для ураження літаків, безпілотників, крилатих і балістичних ракет.
Комплекс може вести одночасно десятки цілей і використовує ракети різного типу для ураження на відстані до 400 км і на висоті до 30 км.
Він оснащений мобільними пусковими установками та радаром виявлення, що дозволяє швидко змінювати позиції та інтегруватися у загальнодержавну систему ППО.
Відносини Індії та РФ
Індія продовжує зберігати тісні економічні та стратегічні відносини з Росією, попри занепокоєння західних партнерів.
За даними Reuters, у грудні 2024 року індійська компанія відправила до Росії вибухову речовину HMX на суму 1,4 млн доларів, яка використовується у виробництві ракет, і США вже попередили про можливі санкції у разі продовження таких постачання.
Крім того, Індія закуповує російську нафту, що також викликає занепокоєння у західних союзників.
Тим часом опитування показало, що українці відносять Індію до категорії ворожих держав, разом із Китаєм, КНДР та Іраном.