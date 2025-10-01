ua en ru
Индия лишь незначительно снизила закупки российской нефти после тарифов Трампа

Украина, Среда 01 октября 2025 09:55
Индия лишь незначительно снизила закупки российской нефти после тарифов Трампа
Автор: Александр Белоус

США усиливают давление на Нью-Дели, вводя пошлины на индийские товары. Однако Индия заявляет, что продолжит покупать нефть у России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Импорт нефти из России в Индию в сентябре снизился, но остался на уровне около трети всех поставок. По данным Kpler, объем составил 1,61 млн баррелей в сутки против 1,72 млн в августе. В годовом выражении показатель упал на 16%.
Снижение соответствует прогнозам аналитиков, которые ранее предупреждали о стабилизации объемов. Москва остается крупнейшим поставщиком сырья для Индии.

Давление Вашингтона

Вашингтон усилил давление на Нью-Дели, введя 50% пошлину на импорт индийских товаров в США, поскольку торговля нефтью российской помогает финансировать войну против Украины.

Однако Индия заявила, что закупки зависят от цены и продолжатся. При этом власти также ведут переговоры о расширении энергетического сотрудничества с США.

Позиция Индии

"Российские баррели остаются ключевыми для индийской корзины, но объемы стабилизируются на более низком уровне", - заявил аналитик Kpler Сумит Ритолия. По его словам, индийские НПЗ постепенно диверсифицируют закупки, сочетая экономическую выгоду с энергетической безопасностью.

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман подтвердила, что страна будет продолжать покупать нефть у России, исходя из собственных интересов. Директор по финансам Indian Oil Corp Анудж Джайн отметил, что закупки зависят от экономической целесообразности.

Ценовые факторы

Российская нефть Urals в июле-августе продавалась с дисконтом около 1 доллар за баррель к марке Brent, что стало минимальным уровнем с 2022 года. Это снизило привлекательность поставок, которые обычно доходят до Индии через месяц.

В сентябре скидки расширились до более 3 долларов за баррель. Это сделало Urals самым дешевым вариантом для индийских переработчиков.

Экспорт из России

Несмотря на атаки дронов по российской энергетической инфраструктуре, поставки в Индию не пострадали. Нефтеперерабатывающие заводы получили достаточные объемы на ноябрьские поставки.

По данным Bloomberg, морской экспорт нефти из России в последние четыре недели вырос до 3,62 млн баррелей в сутки. Это максимальный показатель за 16 месяцев и сопоставим с уровнем мая 2024 года.

Финансирование войны

Индия превратилась в центр переработки дешевой российской нефти. Индийские олигархи покупают нефть со значительной скидкой, перерабатывают и экспортируют топливо в Европу, Африку и Азию. Доходы идут в военный бюджет Путина.

Тарифы в 50% со стороны США могут нанести экономике Индии ущерб в 20 млрд долларов только за один год.

